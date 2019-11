E-commerce, 8 apparecchi su 10 venduti online non pagano il Raee Secondo una ricerca di Eucolight – l’associazione europea dedicata ai Raee del settore Lighting – circa 8 tra le principali categorie di apparecchi elettrici ed elettronici su 10, venduti online, non rispetta gli obblighi ambientali ed evade il contributo di smaltimento Raee. di Laura Cavestri

3' di lettura

Lavatrici e asciugacapelli, Pc, tablet e lampadine Led. Per ognuno di questi beni immessi sul mercato, il produttore – nazionale o estero – o l’importatore, che vende in un negozio fisico è tenuto a versare i contributi Raee per lo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Una “tassa” dovuta in tutta Europa. Ma cosa succede se lo stesso prodotto è venduto online tramite piattaforme di marketplace? In 8 casi su 10 sfugge a controlli e pagamenti.

È il risultato di una ricerca presentata a Bruxelles e condotta da Eucolight – l’associazione europea dedicata ai Raee del settore Lighting, tra i cui fondatori c’è Ecolamp, il Consorzio italiano per il recupero e lo smaltimento di apparecchiature di illuminazione – che ha rivelato come una percentuale allarmante di prodotti venduti sui marketplace non rispetta gli obblighi ambientali.

La ricerca

La ricerca ha esaminato i primi 150 articoli in vendita di 7 diversi tipi di prodotti venduti attraverso i marketplace in 10 diversi Stati membri, tra cui l’Italia. I risultati hanno mostrato che nella maggior parte dei casi oltre l’80% dei prodotti controllati non era conforme alle normative sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee).

Solo in Italia, sfuggono al Raee il 92% dei fitness tracker, l’86% di tablet e Pc, così come l’81% delle lampadine led vendute online.

In Germania, sfuggono, invece, il 96% degli asciugacapelli (in Italia la situazione pare ribaltata, pare che meno del 30% non paghi Raee), dei cacciavite elettrici e dei monitor e display. E non si può dire, questa volta, che l’Italia sia la meno virtuosa. Anzi. Ci sono piccoli Paesi, come la Repubblica Ceca, l’Estonia o la Danimarca ( per i quali i dati sono spesso incompleti) che rilevano 100% di acquisti online, su alcuni prodotti, che evadono il contributo ambientale.

«Questo accade – ha spiegato Fabrizio D’Amico, direttore generale di Ecolamp – perchè spesso in questi Paesi non c’è neppure un hub dell’importatore. I prodotti vengono direttamente spediti dai Paesi vicini al consumatore finale e nessun operatore si registra in questi Paesi per espletare gli obblighi».

Il meccanismo

L’anello debole del sistema è dato dal fatto che i venditori online non sempre sono legati ad un’entità fisica e legale che si trova nel Paese del compratore e non sono nemmeno registrati al sistema di gestione del dei rifiuti Raee. Eppure il sistema Raee, nel nostro Paese, si basa sulla responsabilità del produttore del rifiuto (ovvero chi produce, importa e distribuisce il prodotto). Una parte del prezzo del prodotto, inoltre, è composto dalla quota che il produttore deve destinare al finanziamento del sistema. Evaderla produce due effetti: da un lato crea flussi di rifiuti non finanziati, che vengono comunque smaltiti - di fatto a carico dei produttori onesti - dall’altro si falsa la concorrenza sul mercarto, perchè chi evade ne ottiene un risparmio che si può tradurre in un prezzo più basso e/o in margine di guadagno più alto.

Secondo Eucolight, dunque, anche le piattaforme online devono essere considerate come “produttori” di tutti i prodotti coperti da Epr (la cosiddetta “Responsabilità estesa del produttore”) che vengono venduti attraverso le loro piattaforme/siti web.