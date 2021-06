E-commerce: cambiano Iva, adempimenti doganali e certificazioni

2' di lettura

Dal 1° luglio ci saranno nuove regole unionali per la gestione delle vendite online. Con il recepimento della direttiva 2017/2455/Ue, infatti, anche l’Italia ha allineato la sua normativa a quella europea per consentire agli operatori nazionali di fruire delle semplificazioni adottate a livello unionale per le vendite a distanza di beni e servizi verso consumatori finali.

Questo l’argomento del Focus Norme e Tributi del Sole 24 Ore in edicola giovedì 10 giugno assieme al quotidiano, al prezzo complessivo di 2,50 euro.

Loading...

La normativa interviene principalmente sull’Iva determinando sul piano operativo e contrattuale una serie di conseguenze per l’impostazione delle transazioni. Per le imprese, oggi è quindi giunta l’ora di valutare i nuovi profili doganali e i nuovi rapporti che si instaurano con i marketplace o con i provider che facilitano alle imprese l’accesso al mercato dell’e-commerce.

Sul piano squisitamente normativo, invece, i punti che avranno effetti più importanti vanno dalla nuova definizione di vendita a distanza di beni intraunionali alla modifica della territorialità di queste operazioni. Nella maggior parte dei casi, infatti, esse troveranno la tassazione Iva nello Stato membro di arrivo dei beni con l’unica esclusione per la cessione a distanza di beni quando nel corso dell’anno tali cessioni non superino i 10mila euro.

Di particolare interesse, infine, l’eliminazione, nella maggior parte dei casi, dell’obbligo di fatturazione e l’ampliamento dei casi in cui è possibile ricorrere al regime speciale Oss per la fiscalizzazione delle operazioni a destino. Quest’ultima novità elimina, di fatto, la necessità di nominare un rappresentante fiscale o assumere un’identificazione diretta per assolvere l’Iva nello Stato membro in cui avviene il consumo del bene o del servizio.