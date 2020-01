E-commerce e negozi in gara: come vincere e conquistare consumatori Tombolini (buyer), «per far fronte ai cambiamenti ci sono tre condizioni: alleanza con i brand, integrazione omnichannel e ricerca sul prodotto» di Silvia Pieraccini

3' di lettura

Tra i tanti cambiamenti che sta vivendo il mondo della moda - dalla produzione sempre più attenta all’ambiente ai mercati che salgono e scendono alla velocità della luce - quello dei canali distributivi è uno dei più potenti. I negozi multimarca dimagriscono, in Italia ma anche nel resto del mondo; i department store americani, un tempo modello di riferimento, sono in crisi (Macy’s ha appena annunciato la chiusura di altri 28 punti vendita e di uno store Bloomingdale’s in diversi Stati tra cui Florida, California e Georgia); le vendite online hanno andamenti altalenanti (la moda uomo in Italia nello scorso autunno-inverno è scesa di quasi il 10%), pur restando la direttrice di sviluppo futuro.

Anche in una fiera come il Pitti Uomo di Firenze, che ospita le collezioni di 1.200 marchi (per il 45% esteri), i cambiamenti distributivi si toccano con mano, visto che i buyer non aumentano più - il primo bilancio di questa 97esima edizione parla di stabilità rispetto alle ultime stagioni - anche perché pochi soggetti delle piattaforme online fanno lo stesso volume di ordini che prima facevano decine di negozi.

E allora quale sarà il futuro distributivo? «I negozi multimarca in Italia non scompariranno, ci sarà sempre spazio ma a tre condizioni» sentenzia Francesco Tombolini, presidente della Camera buyer Italia che riunisce 420 boutique che fanno capo a 120 società, con 3.800 dipendenti e 2,5 miliardi di fatturato.

Le condizioni elencate da Tombolini sono: essere commercianti tecnologicamente preparati, per fare quell’integrazione omnichannel che ormai è irrinunciabile; fare grande ricerca di prodotto; e soprattutto, instaurare un dialogo forte con i brand da vendere.

«Oggi c’è bisogno di una maggior vicinanza tra il negozio e il brand - afferma Tombolini - e il Pitti Uomo è l’ambiente perfetto per questa unione che è strategica e deve servire a valorizzare il prodotto, decidere le politiche di sconto, analizzare e condividere la marginalità».