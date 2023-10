E-commerce e premium guidano i consumi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È il sesto Paese per consumo di cosmetici a livello mondiale con un valore di quasi 12 miliardi di euro; consumi che, negli ultimi dieci anni, sono più che raddoppiati e continueranno a crescere a un tasso di nove punti percentuali medi annui. Numeri che fanno pensare all’India come a uno dei mercati più interessanti per l’industria cosmetica italiana che in questo Paese l’anno scorso ha registrato un valore dell’export di quasi 17 milioni di euro in aumento del 15,2% rispetto al 2021.

I prodotti italiani più richiesti sul mercato indiano sono le fragranze (4,2 milioni di euro pari al 29% del totale export verso questo Paese); seguono i prodotti depilatori (4 milioni pari al 27,5% del totale) e i prodotti per capelli (2,1 milioni pari al 14,6% del totale). Ad attirare i consumatori indiani sono, in particolare, i cosmetici di fascia premium e gli acquisti online, vista la frammentazione della struttura distributiva. Secondo Euromonitor Intenational, infatti, nell’ultimo anno le vendite di beauty attraverso i canali di e-commerce sono salite del 15%.

Loading...

Un esempio è Nykaa: dieci anni dopo la sua fondazione da parte dell’imprenditrice Falguni Nayar – ex banchiere di investimenti – con l’obiettivo di ispirare le donne indiane, la piattaforma di shopping online di moda e beauty si è sviluppata fino a registrare un bacino di consumatori di oltre 10 milioni tanto da farla inserire nella top100 delle aziende più influenti del mondo nel 2022 dal Time. Quotatasi alla Borsa di Mumbai con un’Ipo da 720 milioni di dollari a novembre 2021, è stata poi valutata attorno ai 14 miliardi di dollari. I ricavi dell’azienda sono cresciuti a un tasso annuo del 65% superando i 485 milioni di dollari l’anno scorso e trasformando la sua fondatrice e ceo, Nayar, nella donna d’affari self-made più ricca dell’India secondo Forbes nel 2021, dopo la quotazione, con un patrimonio netto stimato di 6,8 miliardi di dollari. Nykaa non è solo online: possiede oltre 140 negozi multibrand in India e lavora con più di 4mila brand con l’obiettivo di aprire altri 50 store nel 2023.