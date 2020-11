E-commerce: impennata record (+39%) Sale la farmacia Il semestre della crisi pandemica cambia l’assetto - La profumeria arretra: sorpasso «storico» di Marika Gervasio

Il semestre della crisi pandemica cambia l’assetto - La profumeria arretra: sorpasso «storico»

Impennata delle vendite online e sorpasso della profumeria da parte delle farmacie: sono gli effetti del coronavirus sulle vendite di cosmetici. Vendite che, secondo le previsioni dell’associazione di categoria Cosmetica Italia chiuderanno il 2020 con un calo del 9,3% per un valore totale di 9,6 miliardi di euro. A pesare le chiusure, obbligatorie e non, di saloni professionali (acconciatori e centri estetici) e profumerie durante il lockdown e un repentino cambiamento delle abitudini di consumo degli italiani.

Tutto questo ha portato a nuovi equilibri nel mercato. A partire dall’e-commerce per il quale si prevede un incremento record del 35% per fine anno con una quota sulle vendite totali che passa dal 4,7% del 2019 al 7%. Un cambiamento, che era nell’aria già da tempo, ma che è stato accelerato dal lockdown: basti pensare che da gennaio a giugno 2020 il canale ha registrato un +38,8%, unico incremento positivo dei consumi. Un trend che, secondo Cosmetica Italia, non si esaurirà con la fine dell’emergenza.

Secondo l’Osservatorio e-commerce B2c promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, Consorzio del Commercio elettronico italiano, infatti, la crescita dei web shopper (+2 milioni nel 2020) verificatasi durante il lockdown, la maggior dimestichezza e fiducia nell’online e nei pagamenti digitali stanno generando un effetto positivo nello sviluppo dell’e-commerce in generale. Durante l’emergenza si è verificata la vicinanza tra i canali online e fisico e il ruolo indispensabile che ha svolto l’e-commerce per la ripresa del commercio e dei consumi, certificati dai continui investimenti in atto per potenziare il canale digitale o per favorire modalità di vendita fondate sull’integrazione tra esperienze online e offline, come le formule click&collect, drive&collect, ordini online in store.

Insomma, secondo l’Osservatorio, l’e-commerce, dopo essere stato per anni un canale secondario, ha acquisito un ruolo determinante nella riprogettazione delle strategie di vendita e di interazione con i consumatori. E gli sforzi delle aziende in questa direzione non andranno persi: a crisi finita rimarranno gli investimenti in tecnologia, l’ottimizzazione dei processi per gestire al meglio non solo quella domanda straordinaria, ma anche un futuro in cui il digitale sarà sempre più fondamentale.

Se le vendite online sono state protagoniste di un’accelerazione straordinaria, la profumeria, suo malgrado, è stata oggetto del sorpasso storico che ha subito da parte della farmacia. Nel 2019 era, infatti, il secondo canale per valore degli acquisti di cosmetici con il 19,7% della quota totale: quest’anno, invece, scende al terzo posto con una fetta del 16,4% a vantaggio della farmacia che chiuderà con una quota del 19,1%.