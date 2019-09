E-commerce, il risparmio fa crescere le vendite online di make-up creme e profumi <br/>Le intenzioni di acquisto online sono salite del 129,7% rispetto allo scorso anno. Tra i prodotti più desiderati fragranze, trucchi e creme per il viso. Chanel, Dior e Lancôme i brand preferiti di Marika Gervasio

3' di lettura

Il risparmio, si sa, è spesso un fattore determinante nella decisione di acquisto. Soprattutto in tempi di crisi. E questo vale anche per quei prodotti, come i cosmetici, che si comprano per necessità, ma anche per concedersi una coccola o un piccolo lusso.

Idealo – portale internazionale di comparazione prezzi – ha analizzato la categoria beauty del proprio portale italiano per capire se make-up, creme, trattamenti viso e corpo e profumi vengono cercati anche online - e non solo nei negozi tradizionali - per spuntare prezzi più bassi.

Il risultato? L’acquisto di questi prodotti online consente all'utente un risparmio massimo medio del 15,8%, pari a circa 120 euro, ma si può arrivare fino a un taglio del 69,7%. Ancora, nell'ultimo anno le intenzioni di acquisto sono aumentate del 129,7% (+174,9% per i soli prodotti relativi a profumi, cosmetici e per la cura del corpo).

Cosa cercano online gli utenti interessati al beauty

Tra i prodotti della categoria che interessano maggiormente gli e-consumer italiani troviamo al primo posto i profumi da donna, seguiti dai profumi da uomo e dai prodotti di make-up. Vi sono poi gli articoli per i trattamenti per il viso, i prodotti e gli accessori per la cura dei capelli, i prodotti per la pelle e per il corpo e infine i solari.



Le possibilità di risparmio

Il risparmio massimo medio per l'intera categoria oggetto dello studio è del 15,8% ma, analizzate singolarmente, le singole categorie possono garantire un risparmio notevolmente maggiore. Ad esempio, acquistando i prodotti per la rasatura a settembre – mese nel quale è stato rilevato il prezzo medio più basso della categoria – è possibile risparmiare fino al 69,7%. Acquistando invece i prodotti per la manicure a febbraio è possibile ottenere uno sconto massimo del 63,3%. Ancora, il mese migliore per i prodotti per la cura delle mani è giugno (-58,5%), mentre quello migliore per acquistare le spazzole per i capelli è settembre (-54,4%). Per i profumi da donna è invece possibile avere riduzioni dei prezzi dell’’11,2%, per quelli da uomo dell’11,6%, per il make-up del 12%.