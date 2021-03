E-commerce, lo schema guida la scelta dello Stato

Con lo schema Ue per Stato membro di identificazione si intende lo Stato in cui il soggetto è stabilito; si badi che anche il soggetto passivo non stabilito in Ue può ricorrere allo schema Ue per dichiarare vendite a distanza di beni intraUe, in questo caso lo Stato di identificazione è quello da cui i beni sono spediti/trasportati verso il consumatore finale.

Infine, riguardo allo schema d’importazione, si deve aver riguardo allo Stato membro di identificazione; la Guida sottolinea che il fornitore soggetto passivo extraUe, se è stabilito in un Paese terzo con il quale l’Unione ha un accordo di assistenza reciproca per il recupero dell’Iva ed effettua vendite a distanza di beni importati da quello stesso Paese, può comunque ricorrere all’Ioss identificandosi in qualsiasi Stato Ue (diversamente, avrà bisogno di un intermediario, o di un soggetto stabilito in Ue, per utilizzare lo schema d’importazione).

La registrazione va fatta da un portale web predisposto dagli Stati membri, inserendo i dati richiesti. Una volta che lo Stato di identificazione avrà validato tali dati, gli stessi sono salvati nel proprio database e inoltrati agli altri Stati Ue. Il soggetto che usa lo schema non-Ue o lo schema d’importazione riceverà, poi, il numero identificativo Iva, mentre per chi usa lo schema Ue non è previsto un identificativo diverso rispetto a quello proprio.

Dichiarazione

La dichiarazione Iva Oss va presentata, in via elettronica, per ciascun periodo d’imposta, anche se non è stata effettuata alcuna operazione nel corso dello stesso e va presentata entro la fine del mese successivo. Il periodo d’imposta è trimestrale per le operazioni effettuate secondo gli schemi Ue e non-Ue, mensile con lo schema d'importazione.