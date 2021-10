È la contrattazione collettiva che tutela i lavoratori più fragili

3' di lettura

Il tentativo di alcune forze politiche, più ansiose di consolidare nuove leadership con argomenti di facile presa che di affrontare e risolvere i nodi strutturali che impediscono la crescita del Paese, rischia di portare di nuovo al centro del dibattito politico il tema del salario minimo.

Ora meno che mai il nostro mercato del lavoro ha bisogno di interventi dirigisti. L’introduzione di soglie minime o massime non ha mai portato a maggiori livelli di tutela dei lavoratori. Per decenni, quella del famoso articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, che prevedeva l’obbligo di reintegra per i lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti, ha condizionato il dibattito e le politiche del lavoro, aumentandone solo il tasso di ideologia. Nel frattempo, molte imprese sono rimaste piccole pur di non superare quella dimensione, nel migliore dei casi gemmandone altre, con escamotage inutili per un Paese che sancisce costituzionalmente la libertà d’impresa.

Dopo più di 5 anni dal superamento dell’articolo 18 per i nuovi assunti, non abbiamo un mercato del lavoro più selvaggio con lavoratori meno tutelati. Né abbiamo assistito a uno tsunami di licenziamenti ingiustificati quando il governo ha cancellato per molti settori il divieto di licenziamento previsto durante la pandemia Covid.

Il punto è che le logiche che regolano il mercato del lavoro non sono deterministiche, con un solo possibile nesso di causa ed effetto. Talvolta sono persino controintuitive. Bloccare i licenziamenti per legge, per esempio, può certamente apparire un’ottima cosa, ma non impedisce che le aziende muoiano e che i posti di lavoro si perdano. Le stesse generose politiche di incentivi alle assunzioni, quando non specificatamente mirate, non hanno determinato l’aumento dell’occupazione atteso. Lo stesso è accaduto con gli incentivi previsti per le assunzioni dei beneficiari di reddito di cittadinanza.

Le scelte assunzionali delle imprese dipendono da molti altri fattori, sempre più relativi alle competenze possedute dai lavoratori e all’aumento della produttività. A un’analisi più attenta dunque non può sfuggire come la previsione di un salario minimo non può essere la soluzione del problema dei lavoratori sottopagati.