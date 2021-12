È corsa a registrare le aziende alimentari nelle dogane cinesi dal 1° gennaio

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Conto alla rovescia per le aziende che esportano prodotti alimentari in Cina. A partire da Capodanno devono registrarsi sulle Dogane cinesi, in mancanza, nemmeno un panettone passerà la frontiera di un mercato enorme. In queste ore di festa ma febbrili per le aziende del settore l’obiettivo è uno solo: chiudere in tempo la procedura, lunga e complessa, che Pechino ha richiesto a metà anno per tracciare tutti i prodotti in entrata nel Paese e garantirne l'autenticità. Ottimi propositi, ovviamente, ma le cose non sono così semplici né vanno sempre lisce, anzi. C'è molta ansia, perché senza la registrazione dell'azienda in Dogana non sarà possibile né importare né distribuire i prodotti.

Un mercato enorme

Dopo gli USA, nel 2016, la Cina è diventata il secondo maggior importatore mondiale di alimenti e bevande. I dati dell’Amministrazione Generale delle Dogane cinese (GACC) rivelano che, nell'ultimo decennio, le importazioni di alimentari in Cina sono cresciute ad un tasso annuo medio del 17,4 %. Nel 2019 prima della pandemìa erano ben 2.283i prodotti alimentari importati da 176 Paesi e regioni di tutto il mondo. Nel 2018 la cifra dell’import di Pechino era di 110 miliardi di dollari e i principali esportatori Brasile, USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Loading...

Mercato promettente ma estremamente complesso, con un sistema normativo a diversi livelli, per assicurare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari importati. Grandi quantità di prodotti vengono restituiti o distrutti per mancanza di conformità o irregolarità qualitative, causando perdite significative sia alle aziende importatrici che a quelle esportatrici. Nel caso di infrazioni più gravi, l'azienda può vedersi revocata la propria licenza all'importazione e proibito il commercio nel futuro. Per questo motivo il nuovo regolamento ha creato molte perplessità e l’urgenza di mettersi in regola.

Supporto a tutto campo

Anche per l’Italia l’alimentare in Cina rappresenta un grande valore aggiunto. L’Ambasciata a Pechino, l’Ice, i ministeri competenti hanno fatto di tutto per favorire un’applicazione corretta dell Regolamento del 13 aprile 2021 con il quale l’Amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese (GACC) ha emanato le “Misure amministrative sulla registrazione dei produttori esteri di alimenti importati” , che entreranno in vigore a partire dal 1 Gennaio 2022. Rispetto all’attuale normativa, ci sono significativi cambiamenti specie per ottenere la registrazione per tutti i prodotti agroalimentari. Finora infatti solo i produttori esteri di prodotti a base di carne, prodotti ittici, prodotti lattiero-caseari (compresi gli alimenti per lattanti) dovevano registrarsi. Con il nuovo regolamento invece a partire dal 2022 dovranno ottenere l’approvazione della registrazione dal GACC anche i produttori esteri di tutte le altre categorie di alimenti (alimenti salutari, alimenti per scopi medici speciali e persino bevande, caramelle).

L’obbligo vale per tutti

L’elenco dei prodotti super controllati è sterminato, si va dai prodotti di carne e prodotti a base di carne, budelli, prodotti acquatici, latticini, prodotti delle api, uova e prodotti a base di uova, grassi e oli commestibili, pasta ripiena, cereali commestibili, prodotti industriali molitura cereali e malto, verdure fresche e disidratate e fagioli secchi, condimenti, noci e semi, frutta secca, chicchi di caffè e fave di cacao non tostati, alimenti dietetici speciali.