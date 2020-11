È corsa alla sostenibilità con più spese in ricerca

Solo per citare le iniziative più recenti, dal 2021 P&G Beauty utilizzerà un sistema di ricarica per gli shampoo dei marchi Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences e Aussie (brand non distribuito in Italia) grazie a una nuova bottiglia riutilizzabile in alluminio al 100% e al sacchetto di ricarica riciclabile realizzato con il 60% in meno di plastica che permetterà di fermare la produzione di 300 milioni di bottiglie di plastica vergini ogni anno.

Purophi, 100% made in Italy, produce cosmetici ecobio con formulazioni eco-dermocompatibili, ecologiche e dermoaffini. Tutti i prodotti sono vegan friendly, senza nickel e metalli pesanti e con profumazioni di origine naturale. Quanto al packaging, niente astuccio, ma solo un semplice elegante flacone in plastica ecologica.

Dall’Australia anche Aēsop ha annunciato il suo piano di progresso nella produzione circolare con la collaborazione con Raeburn, attiva nel fashion design responsabile, superando i benchmark e gli obiettivi del settore nel riciclare negli imballaggi in plastica e avviando la prova per i propri clienti dei negozi a poter ricaricare i contenitori vuoti con i detergenti. Con gli occhi puntati sulla certificazione B Corp prima della fine del 2020. Aēsop ha fissato un obiettivo: il 100% degli imballaggi saranno riutilizzabili, riciclabili o compostabili entro il 2025, mentre il Plastic Pact1 del Regno Unito ha stabilito obiettivi del 30% di plastica riciclata in tutti gli imballaggi in plastica e del 50% di contenuto riciclato specificamente per gli imballaggi in plastica Pet entro quella data.