E' il d-day della rete rete unica, cda di Tim e Cdp per il via libera all'accordo Sul tavolo del board di Tim anche il via libera a Fibercop, primo tassello del network unico di Simona Rossitto

Si apre una giornata cruciale per il progetto di un'unica società della

rete di tlc che ha l'obiettivo di portare la banda ultra larga nelle case di tutti gli italiani. Mentre in queste ore fervono gli ultimi lavori preparatori, nel pomeriggio sono in calendario i due cda, quello di Tim e quello di Cdp, che dovrebbero dare il via libera alle linee generali di accordo, il memorandum of understanding, che descrive gli step per arrivare a un unico network, mettendo a fattor comune la rete dell'ex monopolista con quella di Open Fiber. Nei prossimi mesi si lavorerà ai dettagli. Nel frattempo il board di Tim dovrà anche approvare la nascita di Fibercop, la società che racchiuderà la rete secondaria, il pezzo di rete che va dagli armadietti in strada alle case. Nella newco è previsto l'ingresso del fondo americano Kkr con il 37,5% e di Fastweb che scambierà il suo 20% nella jv Flash Fiber con il 4,5 per cento di Fibercop. In un secondo momento anche la Cassa dovrebbe entrare nella nuova società, ma le modalità dovrebbero

essere discusse dopo l'approvazione delle linee generali.

I contrappesi tra Tim e Cdp nell'accordo generale

L'accordo tra Cdp e Tim, si fonda sull'assegnazione del controllo della società unica della rete all'ex monopolista. Come contrappeso, Cdp avrà invece la maggioranza in cda, godendo di importanti poteri di veto. A Tim spetterà l'indicazione dell'amministratore delegato, che dovrà avere

il beneplacito della Cassa. Viceversa per il presidente: sarà nominato da Cdp con il placet di Tim. Resta il nodo della quota, pari al 50%, di Enel in Open Fiber, partecipazione per cui si è fatto avanti il fondo australiano Macquarie. L'altro 50% di Open Fiber è in mano alla Cassa che ha un diritto di prelazione sull'intera quota di Enel.

Primi tasselli verso la rete unica dopo anni di dibattiti

La creazione di una rete unica, che oggi dovrebbe arrivare a una svolta, arriva dopo anni di dibattiti a livello politico, industriale, finanziario. Tra i primi a proporre lo scorporo della rete di Tim, è stato nel 2006 il consigliere di Prodi, Angelo Rovati. Un progetto, giudicato all'epoca scandaloso, che si concluse con le dimissioni di Rovati. Successivamente Francesco Caio, superconsulente del governo, tra le opzioni individuate, aveva indicato l'ipotesi che la Cdp potesse acquistare il 51% della rete. Nello stesso periodo il tavolo Romani, convocato per trovare una soluzione per una rete unica a cui avrebbero dovuto partecipare tutti gli operatori, approdò a un nulla di fatto. Poi il governo Letta diede nuovamente mandato a Caio di preparare un piano sulla fibra. Sotto il governo Renzi si mise a punto il progetto "Ring" che prevedeva un graduale spegnimento della rete in rame e la creazione di una rete pubblica in fibra. Nel 2016, in seguito a una battaglia tra Tim ed Enel per la società della fibra Metroweb vinta dal gruppo elettrico, si diede vita al concorrente di Tim nella rete in fibra, Open Fiber. Nel 2018-19 ritorna il totem della rete unica, con Tim che firma, a giugno 2019, un memorandum of understanding per valutare la combinazione delle reti con gli azionisti di Open Fiber, Enel e Cdp. Un progetto che alla fine si è arenato. Oggi invece, complice l'emergenza di connettività avvertita durante il lockdown, al progetto della rete unica è stata impressa un'accelerazione, anche da parte del governo. E si aspettanooggi i primi passi concreti nella strada che dovrebbe portare a un unico network.

Lo scoglio dei via libera Antitrust

L'iter si profila lungo. In particolare si dovrà superare lo scoglio dei via libera Antitrust. Quella prospettata con la fusione delle reti, afferma Franco Bernabè, ex ad di Tim e oggi presidente di Cellnex in un'intervista a Repubblica, «è una soluzione ardita per la quale si intende chiedere una valutazione preventiva ad Autorità che si sono gia' espresse contro i sistemi verticalmente integrati». Sullo sfondo del dossier rete, inoltre, ci sono anche i fondi del Recovery Fund che saranno destinati alla rete di nuova generazione.

