È essenziale un programma di formazione dei lavoratori

1) Il progetto formativo non deve imporre necessariamente, come punto di arrivo, una diversa qualifica del lavoratore, poiché la norma fa sempre riferimento alle nuove “competenze” tecniche. Questo significa che la formazione può avere l’obiettivo di implementare le competenze dei lavoratori per consentire loro di continuare a svolgere la stessa prestazione ma con una modalità diversa e probabilmente più tecnologica.

2) La certificazione prevista dalla norma deve essere rilasciata nella fase di stipula del contratto e ha il chiaro obiettivo di garantire la coerenza del progetto formativo con il piano industriale. Come spiega la circolare 16/2019 del ministero del Lavoro, deve essere rilasciata da un soggetto terzo rispetto all’azienda (pubblico o privato). Si ritiene che possa considerarsi terzo anche la società di formazione di gruppo purché sia giuridicamente un soggetto distinto rispetto a chi attua il progetto.

3) La formazione può essere svolta anche con le modalità on the job. D’altronde non è pensabile che percorsi di cambiamento come quelli che si prospettano nelle aziende si possano gestire solo con progetti di formazione in aula. Il progetto deve contenere le misure idonee a garantire l’effettività della formazione.

Il cambiamento di azienda

I lavoratori che durante l’ attuazione del progetto volessero cambiare azienda potrebbero chiedere l’assegno di ricollocazione (articolo 24-bis del Dlgs 148/2015). In questo caso, all’azienda che assume spetta l’esonero contributivo nella misura del 50%, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di 4.030 euro su base annua. L’esonero è riconosciuto per diciotto mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, dodici mesi, in caso di contratto a tempo determinato, più ulteriori sei mesi in caso di trasformazione.