Fattura elettronica, ecco che cosa succede dal 1° luglio

Lunedì 1° luglio entra a regime per 3,2 milioni di contribuenti la fatturazione elettronica. Un appuntamento epocale che ha già dato ottimi frutti nei primi sei mesi di applicazione: quasi un miliardo di file è stato elaborato dal sistema messo a punto dall'agenzia delle Entrate. Da lunedì entrano però in vigore anche le novità che, proprio grazie all'esperienza accumulata in questi ultimi sei mesi, derivano dalle correzioni apportate da diversi interventi normativi e di prassi.