E-fattura, rischio controlli per chi «snobba» l’agenzia delle Entrate

Partita Iva cessata

La faq n. 136 esclude la possibilità di emettere validamente fatture elettroniche o note di variazione compilandole con una partita Iva cessata seppure esistente in anagrafe tributaria. Di conseguenza nel caso di un’impresa o professionista con partita Iva attiva e una cessata, la compilazione e l’invio di una fattura elettronica o di una nota di variazione riportando la partita Iva cessata determineranno lo scarto del documento.

Autenticità dell’origine

I file xml delle fatture B2B e B2C non devono essere sottoscritti digitalmente, a differenza di quelli B2G: con la faq n. 108 l’Agenzia nel ricordare l’esistenza dell’obbligo per i soggetti passivi Iva di garantire l’autenticità dell’origine, e quindi l’identità del produttore: in questo senso, utilizzare una firma digitale assicura tale requisito, unitamente a quello della integrità del contenuto, in maniera più semplice, diretta e dimostrabile.