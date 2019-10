E fló (Milano)

Il braccialetto è un dispositivo in grado di segnalare l'allontanamento di ciò che ci sta a cuore, in primis un bambino, ma anche un animale, un bagaglio. Inoltre, grazie a un magnete, si può cambiare a piacere il look del braccialetto, che è fatto di materiali da riciclo. Il progetto è di Nicola Rossi e Fabio Roveti