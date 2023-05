È la formazione l’ultima offerta tra i servizi del Gruppo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Affidabilità, operatività e innovazione sono le caratteristiche del sistema di prodotti e servizi che il Gruppo 24 Ore mette a disposizione degli studi legali per consentire loro di affrontare con serenità le sfide della professione. Un sistema integrato in continua evoluzione.

Norme e Tributi + Diritto offre quotidianamente le notizie di interesse per la professione, dalle ultime sentenze commentate agli orientamenti giurisprudenziali, la documentazione ufficiale e relativi commenti. Oltre ad essere disponibile sul sito è accessibile da una webapp per smartphone che consente di ricevere notifiche sulle novità. In NT+ Diritto l’avvocato può anche consultare Guida al Diritto, lo storico settimanale ricco di approfondimenti giuridici di taglio operativo.

Top24 Diritto è la piattaforma che offre racchiude la giurisprudenza integrale e massimata, la normativa, i codici massimati, i massimari di legittimità e merito, i percorsi giurisprudenziali, le guide operative, i commenti, i formulari e tool operativi. Il tutto arricchito da 16 moduli specialistici. Mentre per il legale con esigenze informative mirate o circoscritte ad alcune aree tematiche c’è Smart24 Lex, la banca dati che coniuga ricchezza di contenuti con semplicità di utilizzo e flessibilità.

I Moduli offrono in un’unica piattaforma i contenuti, gli aggiornamenti e gli strumenti utili per la materia scelta, con la garanzia del coordinamento scientifico dei principali esperti. I titoli disponibili sono Contratti, Responsabilità e Risarcimento, Società, Famiglia e Compliance. È nata anche una nuova collana di guide realizzate in collaborazione con Guida al Diritto. L’ultimo titolo disponibile è “La Riforma del Processo Civile”. Inoltre, gli storici Codice civile e di Procedura civile ed il Codice penale e di Procedura penale, particolarmente utili in un momento di cambiamento delle procedure.

Per gli studi che vogliono distinguersi utilizzando strumenti innovativi il Gruppo 24 Ore ha creato Partner24Ore Avvocati, la piattaforma che offre agli aderenti un piano di accreditamento delle esperienze, di visibilità, di sviluppo delle competenze e di networking. Per gli avvocati che vogliono offrire servizi consulenziali affidabili è stata sviluppata Valore24, la linea di software per il deposito del processo telematico, arricchito dall’agenda legale, la firma digitale, la gestione parcelle, il tutto integrato con codici e formule.