E-fuels: perché al momento costano tra i 2 e i 3 euro al litro

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Potrebbero essere utilizzati da subito. Se ci fossero. Ma la strada per l’uso degli e-fuels non è solo lunga, è anche in salita. Intanto per la mancanza dell’idrogeno, che è poi elemento fondamentale, e poi per la necessità di costruire gli impianti di energia rinnovabile.

In ambedue i casi la Germania, per dire, si è già portata avanti: all’inizio dell’anno ha siglato un accordo con la Norvegia per la fornitura su vasta scala di idrogeno ed è già stato commissionato un piano di fattibilità che dovrebbe essere pronto in primavera.

Loading...

L’accordo prevede di rafforzare la cooperazione tra i due paesi in diversi settori, tra cui le fonti rinnovabili (eolico offshore), cattura e stoccaggio della CO2 con tecnologie Ccs (Carbon capture and storage), approvvigionamenti di materie prime per le batterie, carburanti alternativi per le navi. Quello di cui si parola in questi giorni. E l’Italia? A fine novembre 2020, il nostro Paese ha pubblicato le “Linee guida preliminari per una strategia nazionale sull’idrogeno”, inteso soprattutto come idrogeno verde prodotto da fonti rinnovabili elettriche, senza escludere del tutto l’opzione blu ma si attende ancora un documento strategico più avanzato.

Idrogeno verde

Ne parla diffusamente il rapporto curato da Rie (Ricerche industriali e energetiche) e Unem (Unione energie per la mobilità) pubblicato un paio di mesi fa: «Tra gli obiettivi abbozzati per il 2030 – si legge nel rapporto – quello di ottenere una penetrazione dell’idrogeno verde del 2% della domanda energetica finale, attraverso 5 Gw di elettrolizzatori e 10 miliardi di euro di investimenti (al netto di quelli delle Fer per alimentare gli elettrolizzatori, fondamentali per la produzione di e-fuels ndr). Nel più lungo termine, ovvero verso il 2050, il documento considera che l’idrogeno possa coprire fino al 20% della domanda finale di energia, ma siamo più nel campo degli auspici che della programmazione». E non è affatto detto che si arrivi ad avere (e non solo in Italia) la materia prima necessaria per produrre la quantità di e-fuels necessaria per rispondere alle necessità di mercato.

Ancora più complessa la questione che riguarda la produzione degli e-fuels che è oggi ancora in fase sperimentale: «La transizione dalla fase pilota-dimostrativa attuale a impianti in grado di attivare una produzione su scala commerciale richiede realisticamente più di un decennio – si legge ancora nel rapporto Rie-Unem – in quanto connessa alla messa in campo di ingenti investimenti volti a costruire una nuova value chain (elettrolizzatori, sistemi di cattura, stoccaggio e utilizzo dell’anidride carbonica, impianti di conversione). Serve inoltre un aumento molto forte della capacità di generazione elettrica da fonti rinnovabili, in considerazione dell'intrinseca inefficienza di conversione che caratterizza questo genere di produzioni».