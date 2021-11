È già tempo di Black Friday: offerte in anticipo un po’ ovunque

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

È ormai così da qualche anno: il Black Friday è più che altro un periodo di sconti, e non più – come in origine – un venerdì folle. E non è un caso, allora, che proprio lunedì 8 Amazon abbia annunciato che le offerte in vista del “venerdì nero” partono subito. Ma prima di tutto, facciamo un piccolo passo indietro.

Cos'è il black friday e perché si chiama così

Per chi ancora non conosce il fenomeno, una precisazione. Il Black Friday - autentica americanata, importata in Italia da qualche anno con grande successo. Si chiama così perché negli Stati Uniti è il venerdì dopo il giorno del ringraziamento e tradizionalmente dà inizio alla stagione dello shopping natalizio. Secondo quanto si narra, si chiama “nero” perché negli anni in cui fu istituito, i registri di cassa dei negozi venivano compilati a penna: era rossa per i conti in perdita, nera per quelli in attivo. Quest'anno il Black Friday è venerdì 26 novembre.

Loading...

- Su Consigli24 le 5 migliori offerte del Black Friday in anticipo

Le mosse di Amazon

E chiaramente, il Black Friday è un grande cavallo di battaglia per Amazon (ma anche per tutte le catene retail dell'informatica di consumo: da MediaWorld ad Euronics, da Unieuro ad Expert). Il colosso di Seattle – che nei giorni scorsi ha festeggiato in grande spolvero il terzo compleanno dell'assistente Alexa in Italia con numeri da capogiro – ha annunciato che le offerte per il “venerdì nero” partono da lunedì 8. E infatti è stata aperta la sezione del sito dedicata all'evento.

Come scrivono in una nota ufficiale proprio da Amazon, «si potrà già approfittare di offerte imperdibili e sconti speciali su prodotti fashion, beauty, per la casa, giocattoli, elettronica, dispositivi Amazon e molto altro. I clienti possono anche supportare concretamente le PMI grazie a centinaia di offerte su articoli di produttori indipendenti e artigiani, disponibili per tutto il periodo delle feste nella vetrina, in quella Made in Italy dedicata alle eccellenze del nostro Paese, nella vetrina Amazon Launchpad dedicata ai prodotti delle startup innovative e in quella Handmade in cui sono disponibili prodotti fatti a mano e personalizzabili».