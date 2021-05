È di Gwm il primo fondo, specializzato sulle fusioni, che applica i criteri sostenibili

La nuova vocazione Esg

Come altre società di asset management, anche Gwm si è convertita alla finanza sostenibile. «Abbiamo sottoscritto i Pri dell’Onu creati nel 2005 da Kofi Annan quando era segretario generale – sottolinea il managing partner –. Inoltre utilizziamo come fornitore Msci per i rating etici delle aziende. Il nostro portafoglio ha un rating doppia A dal punto di vista della sostenibilità».

Il fondo merger arbitrage si è già cimentato in alcune vicende soprattutto sul mercato inglese. «L’universo di investimento in operazioni di M&A è in forte crescita dal terzo trimestre del 2020 – conclude Sartogo – e nuove operazioni annunciate nel primo trimestre di quest’anno potrebbero fare del 2021 un anno record».