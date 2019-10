È Halloween anche sui mercati: i 5 grafici che spaventano gli investitori

4' di lettura

Wall Street è ai massimi di tutti i tempi. Le Borse europee sono ai massimi dal 2018 e alcune (Francoforte, Londra, Parigi) non sono lontane dai massimi di tutti i tempi. Sono ai massimi anche le obbligazioni che oggi valgono nel complesso 55mila miliardi di dollari, rispetto ai 20mila miliardi del 2010. Numeri impressionanti che, però, letti al contrario sono gli stessi che spaventano gli investitori che, a queste condizioni, si chiedono se sia pericoloso continuare ad investire pagando caro.

Del resto le contraddizioni non mancano, come rivela l'edizione 2019 delle “Scary Charts” di M&G investments. È vero che l'economia statunitense sta vivendo uno dei periodi di espansione più lunghi mai registrati ma è anche vero che il mondo sta riscontrando un livello record del debito totale e oggi persino alcune obbligazioni societarie presentano rendimenti negativi. Ecco i grafici che in questo momento spaventano più gli investitori.

La bolla dei bond alto rendimento

«Se siete alla ricerca di rendimenti decenti, l'high yield dovrebbe essere un buon punto di partenza, giusto? - si domandano gli analisti di M&G investments -. Da inizio anno, gli investitori hanno visto rendimenti a doppia cifra nel comparto high yield: circa il 12% e il 9% rispettivamente negli Stati Uniti e in Europa. In un'epoca povera di rendimenti, molti fra coloro che normalmente detengono obbligazioni investment grade hanno voluto sacrificare la qualità del credito e spingersi alla volta dell'high yield». Come evidenzia l’indice dei bond high yield (quelli ad alto rendimento ma con rating basso e quindi i più pericolosi) è ai massimi. Un potenziale segnale d’allarme.

LA BOLLA DEI BOND AD ALTO RENDIMENTO Andamento dell'indice globale delle obbligazioni high-yield (<b>Fonte: M&G Investments</b>)

I 5 bond peggiori dell'anno

In effetti tra i peggiori bond dell’anno ci sono quelli di cinque aziende della categoria high-yield, che hanno subito forti contrazioni. «Attenzione - ricordano l’analisi di M&G investments -. Quest'anno quando ci sono stati minimi segnali di difficoltà da parte di società note, i “turisti” dell'high yield hanno deciso di disinvestire a qualsiasi prezzo. Alcune obbligazioni ad alto rendimento sono crollate (si veda grafico, ndr), anche nei casi in cui non abbiamo assistito a default. Quindi, se state tastando il terreno dell'high yield, assicuratevi che questa scelta sia supportata da una conoscenza approfondita degli emittenti e che non ci sia nulla in agguato nell'oscurità».

5 TRA I PEGGIORI BOND CORPORATE DELL’ANNO Esempi di obbligazioni high-yield in caduta (Fonte: M&G Investments)

Per chi pensa che i bond siano noiosi

Obbligazione non vuol dire per definizione “bene rifugio”. «Se credevate che le obbligazioni fossero una parte sicura e noiosa del vostro portafoglio, ripensateci. Date un'occhiata a questi due bond, quello argentino con scadenza nel 2024 e rendimento all'8,75% e quello austriaco con scadenza nel 2117 e rendimento al 2,1% - continua l’analisi -. Dopo che il presidente argentino Macri, abbastanza favorito dai mercati, è stato sconfitto nelle elezioni primarie dal populista Fernandez, i bond argentini hanno visto più della metà del loro valore… decapitato. Attualmente scambiano a circa 40 dollari su un valore nominale di 100. Nel frattempo, gli investitori del bond al 2117 austriaco con rating AA si scambieranno quest'anno pacche sulle spalle per aver concluso l'affare di una vita. Con una duration di oltre 50 anni, la pressione al ribasso sui rendimenti obbligazionari ha comportato quasi un raddoppio del valore del titolo».