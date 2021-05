E Hayek scrisse a don Sturzo...

A testimoniare un simile possibile incontro è un breve documento che Hayek scrive a Londra nell'agosto del 1945: Memorandum on the Proposed Foundation of an International Academy for Political Philosophy Called “The Acton-Tocqueville Society”. Si tratta del testo in cui Hayek esprime l’intenzione di dar vita all'associazione che nell'aprile del 1947 prenderà il nome di Mont Pèlerin Society; significativo, a tal proposito, è che per il nome della Society Hayek avesse pensato a due alfieri del cattolicesimo liberale: Lord Acton e Alexis de Tocqueville.Nel Memorandum del '45, Hayek denuncia la principale minaccia che incombe sui popoli europei, presi dalla tenaglia dei totalitarismi e devastati materialmente, moralmente e istituzionalmente dalle conseguenze di quei totalitarismi. Hayek solleva una questione di ordine teorico che era alla base del cosiddetto “Manifesto di Friburgo” del 1936, firmato da Eucken, padre dell'ordoliberalismo e uno dei fondatori della futura Mont Pèlerin Society. Si tratta del “fatalismo” che, per Hayek e per Eucken, esprime la cifra dell'incapacità degli intellettuali di incidere nel contesto civile, finendo per giustificare tutto ciò che accade, in quanto necessario svolgimento di una storia la cui direzione è già stabilita.Hayek, al pari di Sturzo, era convinto che, per evitare la deriva totalitaria, fosse necessario comprendere che i valori di libertà e di giustizia sono come l'aria che respiriamo, la diamo per scontata e ne avvertiamo l'importanza solo quando essa viene a mancare. Per tale ragione, è fondamentale che il maggior numero possibile di persone si convinca che per tali valori bisogna imparare a combattere, affinché siano preservati e promossi.Tanto per Hayek quanto per Sturzo il totalitarismo era una sorta di “marea” che ha investito il continente europeo e che avrebbe dovuto impegnare i liberali e i cristiani di tutto il mondo in una battaglia senza cedimenti, per la promozione di quei principi liberali e cristiani, fondamentali alla rinascita dell'Europa.

Questi erano alcuni dei problemi che Hayek e Sturzo credettero di dover affrontare a partire da una limpida teoria dell'ordine politico ed economico, non volendosi arrendere al populismo autarchico, al totalitarismo aggressivo e al protezionismo liberticida, amando la libertà propria e altrui più di ogni altra cosa ed amando la patria altrui almeno quanto la propria. Consapevoli che nessun ordinamento burocratico – pubblico o privato che sia – possa evitare la realtà che esiste sempre qualcosa, come recita il testamento spirituale di Röpke, “oltre l'offerta e la domanda”.

Questo qualcosa è la dignità della persona; un ordine etico, tanto nella prospettiva sturziana quanto in quella hayekiana, sebbene non confondibili, che chiede ancor oggi di essere affrontato e compreso in profondità se non si voglia correre il rischio di abbandonare il dinamismo economico nella palude del paternalismo statalista, figlio di una logica neocorporativa e neofeudale e finire per sacrificare le libere scelte individuali sull'altare della “presunzione fatale” del Grande Pianificatore.

Flavio Felice

Ordinario di Storia delle dottrine politiche, Università del Molise