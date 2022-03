È iniziata l'era dell'hybrid workplace: più produttività, benessere e sicurezza grazie alla tecnologia

Si tratta della Employee Experience , ossia delle modalità attraverso cui il dipendente si relaziona con le risorse, i processi e le routine aziendali: spesso saltando da un applicativo all’altro, essendo costretto a essere egli stesso quel punto di integrazione che la tecnologia dimentica. Questo causa, ad esempio, una forte insoddisfazione dei talenti della propria organizzazione: tre su quattro, secondo IDC, si dice frustrato dalla tecnologia obsoleta e dai processi manuali. Inoltre, le inefficienze comportano una spesa nascosta enorme in termini di tempo consumato per la ricerca di informazioni che, secondo uno studio di Spiceworks/Ziff Davis, arriva fino a un’ora al giorno.

Per Avanade, leader globale nella fornitura di servizi digitali innovativi, la risposta è il consolidamento informativo. Passata l’era del best of breed, nella quale si sceglievano le singole applicazioni dallo scaffale, ora la scelta vincente è quella di affidarsi ad un ecosistema che permetta di ottimizzare il portafoglio degli strumenti e quindi il costo totale.

Fabio Chiodini, Collaboration & Business Intelligence Director di Avanade:

“Nella maggior parte delle aziende i sistemi transazionali sono presenti e consolidati, la sfida è ripensare l’esperienza di utilizzo, non più a silos ma coerente e guidata dalle esigenze dei dipendenti nel nuovo modo di lavoro hybrid. Avanade da tempo affronta i progetti di workplace con un approccio Human Centric, affiancando alle competenze tecniche, esperti di user experience e di change management. Questo approccio olistico trova la sua naturale implementazione nella piattaforma Microsoft 365 e in particolare in Microsoft Teams, come experience layer, che orchestra e organizza dati, azioni, processi dei sistemi transazionali aziendali, in un nuovo modo organico, semplice, personalizzato e sicuro per svolgere le attività quotidiane.”

Ecco che quindi il nuovo experience layer diventa il punto di accesso a tutte le attività morning to night , dove, grazie all’utilizzo dell’AI, si ribalta il classico paradigma di fruizione: non è più il dipendente a dover cercare su applicazioni diverse, ma sono le informazioni, i dati, le attività che seguono il suo comportamento e sono presentate in modo personalizzato, quando e dove servono.