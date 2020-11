È italiano il cargo spaziale intelligente che rilascia i satelliti nella posizione giusta D-Orbit ha completato la missione per il rilascio di 12 satelliti distanziati, come richiesto da Planet: flessibilità e velocità per il servizio di Leopoldo Benacchio

D-Orbit ha completato la missione per il rilascio di 12 satelliti distanziati, come richiesto da Planet: flessibilità e velocità per il servizio

2' di lettura

Ci sono realizzazioni e imprese, in campo spaziale, che non suscitano molti clamori, né in fondo vogliono farlo, e una di queste è la missione Origin, dell'italiana D-Orbit appena conclusa. Consiste nella complessa operazione portata a termine da un cargo trasportatore di satelliti pensato, disegnato e costruito dall'industria di Fino Mornasco, Como, andato nello spazio il 3 settembre scorso, con il vettore Vega, partito dalla base di lancio europea della Guyana francese.

Dopo una serie di test necessari ha iniziato la propria missione a fine settembre e un mese dopo ha terminato la sua missione: consegnare nella giusta posizione in orbita ben dodici satelliti “Superdove” della Planet, ditta che ha cambiato anch'essa le carte in tavola nell'utilizzo dello spazio a favore della vita sulla Terra, con il suo concetto di approccio “agile” allo spazio stesso.

Loading...

Entrato regolarmente in orbita dove il vettore Vega lo ha lasciato, il satellite cargo Ion ha rilasciato in questo mese di tempo i 12 satelliti, di 5 chili ognuno, nelle posizioni corrette della loro comune orbita attorno alla Terra.

Posizionamento di precisione

«Il vantaggio è notevole, dato che i vari satelliti non sono rilasciati tutti assieme, ma, come richiesto da Planet, distanziati fra loro nel modo ottimale - spiega Luca Rossettini, Ceo di D-Orbit, che stima in minimo 6 mesi il vantaggio per Planet nell'usare il satellite cargo Ion rispetto alla situazione fin qui possibile, che consisteva nel lasciare tutti assieme i satelliti e poi farli posizionare coi loro propri, necessariamente modesti, mezzi.