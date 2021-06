È l’anno del Prosecco, crescita record nei super e nelle vendite online

«Un trend di crescita che sta proseguendo anche nel 2021 – ha sottolineato il presidente del Consorzio di tutela Asolo Prosecco e Vini del Montello, Ugo Zamperoni -. A marzo 2021 le certificazioni dell’Asolo Prosecco hanno già superato i 5,1 milioni di bottiglie il che significa che abbiamo venduto 1,1 milioni di bottiglie in più con un incremento del 28% rispetto al primo trimestre del 2020. Dal lato dell’offerta – ha aggiunto Zamperoni - siamo perfettamente in grado di assecondare questi ritmi di incremento, che del resto avevamo già ipotizzato quando decidemmo, tra le pochissime denominazioni italiane ad aver fatto questa scelta, di non ridurre le rese ad ettaro della scorsa vendemmia, prevedendo anzi l’adozione di una riserva vendemmiale, capace di assecondare la domanda».

Ma l’architrave della macrodenominazione resta il Prosecco Doc etichetta che conta oltre 24mila ettari di vigneti, 11mila viticoltori, 1.169 aziende vinificatrici e capace di mettere sul mercato oltre 500 milioni di bottiglie per un giro d’affari di 2,4 miliardi realizzati per il 78% all’estero.

«Il fatturato 2020 è rimasto pressoché stabile nonostante il calo dei prezzi – spiega il direttore del Consorzio del Prosecco Doc, Luca Giavi -. In realtà i volumi commercializzati sono aumentati del 2,8% compensando la flessione dei listini. L’export nonostante la pandemia è cresciuto del 4,57%. Numeri che con la bufera che si è generata sono di tutto rispetto. Ci ha aiutato la forte propensione all’export e al canale della Gdo anche internazionale».

Ma chiuso il difficile 2020 per il Prosecco Doc la ripartenza è già in atto. «I dati relativi agli imbottigliamenti – aggiunge Giavi – hanno fatto segnare un +7,4% nel primo trimestre 2021 salito a +13,2% ad aprile. Ancora non siamo in grado di dire se il traino venga più dai mercati internazionali o da quello interno. Tuttavia, poiché il Prosecco Doc non è un vino da invecchiamento ma da pronta beva, e a differenza di altri spumanti metodo classico o dello Champagne, per noi il dato dell’imbottigliato è molto vicino a quanto effettivamente venduto perché le imprese accelerano gli imbottigliamenti per i prodotti che già sono stati commercializzati. Per cui i numeri sulla ripresa non sono una stima, ma un dato reale».