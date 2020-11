È l’Atalanta che coinvolge di più i tifosi nei social, la Juventus in testa per follower I bergamaschi hanno il più alto rapporto engagment-follower in proporzione alla propria fan base e questo valorizza il brand. La Juventus in testa per tifosi-seguaci: ottime le attività di social media marketing del club di Marcello Frisone

(Agf)

I bergamaschi hanno il più alto rapporto engagment-follower in proporzione alla propria fan base e questo valorizza il brand. La Juventus in testa per tifosi-seguaci: ottime le attività di social media marketing del club

3' di lettura

L’Atalanta coinvolge di più i propri tifosi attraverso i social media, mentre la Juventus ha più follower che tifosi. Dietro queste due estreme sintesi ci sono invece due “rapporti” (engagment\follower e tifosi\follower) che indicano le ottime strategie messe in campo (quello digitale) dalle 2 squadre di Serie A per aumentare in termini economici il proprio business. L’analisi dell’Osservatorio Digitale, sulle 20 squadre di calcio della Serie A Tim della stagione 2020-21, ha preso in considerazione...