È l’hotellerie il nuovo «paradiso» delle signore: ecco dieci regine dell’ospitalità Da Merano a Matera, le testimonianze di donne imprenditrici e manager di successo ambasciatrici di un nuovo stile di vita, e quindi di vacanza, sempre più orientato al benessere e alla sostenibilità di Sara Magro

Un tocco d’inequivocabile gentilezza: c’è una donna a capo di un’azienda. Un’accuratezza ancora più tangibile quando si tratta di alta ospitalità, un settore dove le signore sono in aumento. Già tra Otto e Novecento, ben prima del turismo dei grandi numeri e dei nuovi concetti di hotellerie, le donne collaboravano alla gestione di alberghi e pensioni familiari. D’altra parte si trattava di un’estensione pubblica di ruoli all’epoca tipicamente femminili, che ha favorito la trasformazione del talento nell’accoglienza e nell’economia domestica in una professione che richiede passione e competenze. E se tante hotelier hanno imparato crescendo e lavorando sul campo, altrettante hanno alle spalle lauree in economia o in management alberghiero nelle migliori scuole d’Europa, come l’Ecole hôtelière de Lausanne o Sommet Education, dove la quota rosa è già il 54%.

Non esistono statistiche di settore né associazioni di categoria che attestino quante donne lavorano nel turismo italiano. Oggi è sempre più comune trovare imprenditrici di successo che hanno messo buon gusto, arte di ricevere e personalità a servizio dell'alta ospitalità creando destinazioni di richiamo internazionale. Non mancano gli esempi: la trend setter Maria Louise Sciò di Pellicano Hotels; Giovanna Palimodde, che con le botteghe di Su Gologone ha fatto un meticoloso lavoro di tutela dell’artigianato e dell’arte sarda; Carmen Moretti, antesignana di una Dolce Vita “salutista” all’Albereta, tra spa medica e bollicine di famiglia in Franciacorta, poi all’Andana in Maremma. Anche Starhotels, il primo gruppo privato alberghiero italiano per fatturato, ha a capo una donna: Elisabetta Fabri ha ereditato dal padre un gruppo di alberghi business tutti uguali, e lei lo ha portato a 30 strutture, di cui alcune storiche a Firenze, Roma e Venezia e all’estero, a Londra, Parigi e New York. Le ha rinnovate impiegando architetti di fama e maestranze specializzate per sostenere l’artigianato italiano. Un percorso che l’ha portata nel 2019 alla nomina di “Cavaliere del Lavoro”.

Questi non sono però casi rari. Da nord a sud, un numero crescente di borghi, masserie e cinque stelle testimoniano un’ospitalità femminile, emblematica del made in Italy, dall’artigianato al design, dal cibo alla moda, al nuovo stile di vita, e quindi di vacanza, sempre più orientato al benessere e alla sostenibilità.

Hotel Eco Saltus, San Genesio, Alto Adige

Claudia Mumelter ha convinto la sorella Nadja e la mamma Claudia a cambiare vita e fare un hotel. Hanno accettato a patto che fosse eco. Così hanno costruito una casa in legno pietra e ampie vetrate per sentirsi nel bosco anche in camera, in salotto e nella spa, che ha una piscina calda sospesa sulla pineta. Natura e sostenibilità sono il filo conduttore, dalla cucina tradizionale al dentifricio artigianale, al forest bathing.

Borgo Scopeto, Castelnuovo Berardenga

Elisabetta Gnudi Angelini, ex produttrice di teatro, ha comprato una tenuta per fare Chianti Classico, Supertuscan e Vin Santo. Sempre in zona, ha rilevato un borgo circondato da boschi, vigneti e uliveti, che nonostante le mura medievali e il roccolo barocco è un relais moderno nello stile, nel gusto e nella cucina, classica, italiana e conviviale.