E l’innovazione continua con la app e il sito

La lettura del quotidiano, disponibile dalla mezzanotte, diventa più chiara e facile grazie al nuovo format grafico degli articoli. Importante è l’investimento sulla dimensione audio. Ecco dunque l’audioversione di tutti gli articoli. Ma soprattutto i comandi vocali che attraverso gli assistenti di Ios e di Android consentiranno di aprire l’applicazione e accedere direttamente ad alcuni servizi. «Ehi Siri, apri Il Sole 24 Ore di oggi», sarà sicuramente la funzione più utile per gli utenti Iphone per vedersi aprire direttamente la copia del giorno. Ma potranno anche chiedere all’assistente di andare al sito del Sole 24 Ore, alla sezione premium 24+, ai podcast, alle copie scaricate o agli articoli salvati.

Più facile in app sarà anche l’accesso diretto, oltre che al quotidiano, agli altri elementi chiave dell’informazione del Sole 24 Ore: il sito, la sezione 24+ e podcast e video.

L’altra novità importante è la volontà di accompagnare i lettori durante la giornata non solo con le notifiche ma anche con l’appuntamento del brief alle ore 19. Il brief è un innovativo recap quotidiano, curato dalla caporedazione centrale, che ogni sera alle 19 - dal lunedì al sabato - completa e approfondisce i titoli del quotidiano del mattino. Ha un formato innovativo: è come una newsletter, ma vive all'interno dell'app. Semplice da leggere, chiaro, narrativo e con l'approfondimento a portata di link.

Del brief è disponibile anche la versione audio, ottima per la fruizione on-the-go. A disposizione c’è poi l’archivio dell’ultima settimana, sempre dal lunedì al sabato.

La app dunque come primo importante step del nuovo sistema Sole. In contemporanea sempre dal 16 il primo passaggio di rinnovo del sito riguarda una nuova visualizzazione e nuovi elementi che facilitano la lettura degli articoli. In particolare ecco l’introduzione dei Punti chiave ad inizio articolo come guida - nello stile proprio del Sole 24 Ore - a una comprensione puntuale degli argomenti di grande rilievo, dalla politica economica al mondo normativo.