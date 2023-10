È l’ora dei grandi musical

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Stagione entra nel vivo, debuttano i grandi spettacoli. A Milano è un musical degli anni Novanta, ormai diventato un classico, “Chicago”, da cui nel 2002 è stato tratto un film Oscarpremiato, nel cast Richard Gere, Renée Zellweger e Catherine Zeta-Jones; a Milano debutta nel ruolo Stefania Rocca. Anche il Sistina, a Roma, apre la Stagione con un altro classico del musical, “Cats”, di Andrew Lloyd Webber; Malika Ayane interpreterà la canzone più celebre, “Memory”. Un totale cambiamento di atmosfera, nella rarefatta laguna autunnale, per ascoltare due quartetti di Malipiero alla veneziana Fondazione Cini.



Milano

Dal 5 ottobre al 29 ottobre, poi in tour a Trieste e Roma e poi di nuovo a Milano dal 13 dicembre fino al 27 gennaio, al Teatro Nazionale il musical “Chicago”, con Stefania Rocca e Chiara Noschese. Scritto da tre autori d’eccellenza come John Kander (musica), Fred Ebb (testi e libretto) e Bob Fosse (libretto, regia e coreografia), “Chicago” è uno dei grandi classici del musical. È uno spettacolo la cui fama internazionale è aumentata notevolmente in tutto il mondo dopo l’uscita del film nel 2002 (vincitore di sei premi Oscar), diretto da Rob Marshall, con Richard Gere, Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, e John C. Reilly. Dopo il debutto a Broadway nel 1996, in oltre 25 anni è stato rappresentato in 36 Paesi e premiato con 6 Tony Awards per ‘Miglior Regia’, ‘Miglior Coreografia’ e ‘Miglior Revival di un Musical, 2 Olivier Awards, un Grammy. A febbraio il tour riprende, fino al 23 aprile.

Roma

Dal 5 al 29 al Teatro Sistina i celebri gatti protagonisti nel musical “Cats”. Li seguiremo quando, in una speciale notte dell’anno, tutti i gatti Jellicle si incontrano al Ballo dove Old Deuteronomy, il loro saggio e benevolo capo, sceglie e annuncia chi di loro potrà rinascere ad una nuova vita. il celebre musical di Andrew Lloyd Webber, tratto dalle poesie del premio Nobel Thomas Stearns Eliot; con una voce come quella di Malika Ayane, che interpreterà il personaggio di Grizabelle, con la celebre canzone “Memory”; una produzione del Sistina firmata da Massimo Romeo Piparo, con orchestra, in italiano, e ambientata nella Capitale. Compagnia di 27 artisti, sottoposti con trucco e costumi a una vera e propria metamorfosi, sorprendentemente realistica, che li rende autentici ’gatti umanizzati’. Firma le coreografie Billy Mitchell, coreografo emergente del West End londinese, attuale coreografo associato delle ultime produzioni di Webber, da “School of Rock” a “Cinderella”. In tour fino al 3 marzo.

Venezia

Il 7 all’Auditorium Lo Squero della Fondazione Cini, in questa antica officina per imbarcazioni con vista straordinaria sulla laguna, ascoltiamo la musica del grande veneziano Gian Francesco Malipiero con il Quartetto di Venezia: il Quartetto n. 3 “Cantari alla madrigalesca” e il Quartetto n. 6 “L’arca di Noè”; in chiusura, il Quartetto in re minore di Ottorino Respighi. Il 21 ottobre terrà il concerto la pianista olandese Gile Bae, in un impaginato che si dipana tra diversi quadri della letteratura pianistica con pagine di Bach, Beethoven e Chopin. La Stagione 2023 si conclude il 16 dicembre.