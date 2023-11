È l’ora delle stelle: come uno chef diventa star in una sera, dopo anni di lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Una pioggia di stelle, sorgenti più che cadenti, per la 69ma edizione della Guida Michelin appena svelata in Franciacorta. Una serata emozionante vissuta a fianco di Blancpain, la manifattura di alta orologeria con quasi 290 anni di storia, da tempo partner della “guida rossa” in tutto il mondo e da sempre vicina all’alta ristorazione, nella linea comune di attività artigianali di altissimo livello. Nell’occasione di questa edizione, la maison ha premiato lo chef Gaetano Trovato del ristorante Arnolfo con lo Special Award Chef Mentor 2024, per celebrare la sua instancabile attività nel formare giovani chef.

33 nuove stelle, tra la prima e la seconda

E questa edizione 2024 è stata un tripudio di gioventù, nello splendido Teatro Grande di Brescia, per una sera punteggiato dalle casacche bianche degli chef. Sono 26 i nuovi ristoranti che hanno ottenuto la prima ambita stella Michelin, tre dei quali guidati da donne: Aurora Mazzucchelli di Casa Mazzucchelli, che l’ha riconquistata, Ada Stifani per Ada Gourmet, e Amanda Eriksson di Wood, in un tripudio di lacrime, abbracci e ringraziamenti al sacrificio delle brigate.

Sono cinque invece i nuovi due stelle, tra i quali spiccano, per rapidità nel conquistarle, il ristorante milanese di Andrea Aprea, che ha velocemente riconquistato le due stelle già ottenute in Campania in poco più di un anno dall’apertura. Insieme agli exploit di Verso a Milano, con chef Mario e Remo Capitaneo e La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti a Serralunga d'Alba che fanno un doppio salto, passando da zero a due stelle in un’edizione. Notevole anche la storia di Piazzetta Milù di Castellammare di Stabia: mentre il giovane chef Maicol Izzo era ancora sul palco, premiato con lo Special Award Young Chef 2024, la presentatrice Federica Fontana gli annunciava anche il raggiungimento della seconda stella, una splendida conclusione per quella che in origine era una pizzeria, ereditata dai genitori e trasformata in pochi anni in ristorante gourmet.