E-learning, una guida di 80 pagine alle piattaforme da utilizzare Il Sole 24 Ore dedica una Guida di 80 pagine all'e-learning, in uscita sabato 14 marzo che racconta i migliori casi, le regole da seguire, le piattaforme da utilizzare, i software da scaricare, i contenuti al servizio della didattica offerti dal Miur e dagli editori, le esperienze italiane e straniere da emulare

Niente lezioni nelle scuole e nelle università italiane. Almeno fino al 3 aprile. Dall'epidemia di Coronavirus arriva un nuovo stress test per il mondo dell'educazione, che deve ricorrere alla didattica a distanza per superare la chiusura fisica delle classi e delle aule. Molte si sono già attrezzate, altre lo faranno.

A loro e alle famiglie che si vedono costrette a casa dalle ultime misure anti-contagio del governo, Il Sole 24 Ore dedica una Guida di 80 pagine all'e-learning, in uscita sabato 14 marzo a 0,50 euro più il prezzo del quotidiano, che racconta i migliori casi, le regole da seguire, le piattaforme da utilizzare, i software da scaricare, i contenuti al servizio della didattica offerti dal Miur e dagli editori, le esperienze italiane e straniere da emulare. Per trasformare l'emergenza in un'opportunità di crescita e di ammodernamento del mondo dell'istruzione e del Paese.

Faro puntato sulla scuola anche su Radio 24 con il Reportage “Coronavirus e scuola 2.0” a cura di Maria Piera Ceci, in onda domenica 15 marzo alle ore 8.15. Il racconto di una lezione di matematica a distanza della professoressa Lorella Carimali, finalista al Global Theacher Price, il concorso internazionale dei migliori insegnanti del mondo, che insegna in un liceo scientifico milanese.