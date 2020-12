E il libro tutto pagine bianche su Salvini è in cima alle classifiche Il libro “Perché Salvini merita fiducia rispetto e ammirazione” in cima alle vendite su Amazon: ma sono 110 pagine bianche di Stefano Biolchini

2' di lettura

“Sono stato tutta la mattina per aggiungere una virgola, e nel pomeriggio l’ho tolta”, scriveva Oscar wilde.

Chissà se la stessa cosa di virgola in virgola e di frase in frase non sia capitata agli autori di un volumetto che sta facendo boom di vendite su Amazon.

Il volume è il più venduto nella sezione Scienze politiche. Le pagine sono 110 e il prezzo è di 6,99 euro. “Perché Salvini Merita Fiducia Rispetto E Ammirazione” è il titolo. Alex Green l'autore, che sa tanto di nome de plume... E chi si celi dietro questo alias dal sapore ecostostenibile che tanto va per la maggiore oggi non è dato sapere.

Ma la particolarità di questo “best seller” - uscito nel febbraio 2019 e che è di nuovo in cima alle classifiche di vendita - è un'altra: le pagine del libro sono tutte bianche perché come spiega l'autore in nota “Questo libro è pieno di pagine vuote. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti”.

L'ironia non manca di certo al nostro verde scrittore, in erba o meno, resta da capire come l'avrà presa il dedicatario dell'insolita biografia. Anche lui verde, non di rabbia si spera, ma per uso di leghisti affetti recentemente smarriti, questo sì.