È made in Padova il cuore del cacciatore di nuovi pianeti

La grande stabilità promessa dal satellite certamente è una carta vincente per la ricerca che applica anche nuove procedure: a Padova si trova per esempio una replica di quel che circola da un mese a 700 chilometri di altezza, per studiare in laboratorio eventuali problemi sorti in orbita.

Cheops non è una realizzazione a sé stante, ma uno degli strumenti migliori in mano agli astrofisici italiani ed europei. Sui dati ottenuti lavorerà al 40% del tempo anche il Telescopio nazionale italiano alle isole Canarie mentre è in costruzione un secondo osservatorio astronomico orbitante, anch’esso progettato da Ragazzoni, che invece di avere un solo telescopio, medio o grande, ne avrà 26 di piccoli, pochi centimetri l'uno. «In questo modo vedremo soprattutto le stelle a noi più vicine coi loro pianeti più piccoli, come la nostra Terra».

Accanto a Leonardo, coi laboratori di Firenze e la collaborazione di Thales Alenia Space e Media Lario di Lecco, ha lavorato su Cheops la Tomelleri di Villafranca, Verona. Venti persone, ingegneri o tecnici di notevole specializzazione, che collaborano con l’astronomia padovana e nazionale da almeno 30 anni, con studi di fattibilità, progetti e forniture per i maggiori telescopi esistenti, in cui l’Italia è compartecipe, come quelli europei in Cile, quattro enormi telescopi da otto metri di diametro di apertura, o per LBT, il Large Binocular Telescope, il maggiore esistente con due specchi da 8,4 metri montati su un’unica struttura mobile alta 25 metri. Miracoli della meccanica in cui noi italiani siamo ancora fra i migliori. Per avere un’idea la Tomelleri ha realizzato il sistema di pattini idrostatici che supporta LBT, con le sue 600 tonnellate, e permette il movimento di questo enorme strumento.

Per capire come funziona in questo particolarissimo mercato, grazie a questa realizzazione ora l’impresa può partecipare alla costruzione in Cile dell’ELT, europeo, che sarà il più grande telescopio esistente, 40 metri circa di apertura. Qui la Tomelleri sta progettando e costruendo il sistema di supporto idrostatico con oltre 100 pattini su cui poggerà l’enorme struttura che sorregge gli specchi. E qui sono circa 4.500 tonnellate.

Per Cheops sono tornati un po’ alle origini, provengono infatti dal settore delle macchine utensili di precisione e automazione e qui ne hanno fornito per assemblare i pezzi del telescopio, compito delicatissimo dato che si tratta di ottica. Nei percorsi ottici la precisione è tutto e basta uno scarto di un millimetro rispetto alla posizione ideale per creare un disastro.