È mancata Adriana Spazzoli, moglie di Giorgio Squinzi Era malata da tempo e dopo la morte del marito le sue condizioni erano ulteriormente peggiorate di Enrico Netti

Adriana Spazzoli e Giorgio Squinzi (Fotogramma)

A 71 anni è mancata Adriana Spazzoli, moglie di Giorgio Squinzi, amministratore delegato del colosso della chimica Mapei e presidente di Confindustria dal 2012 al 2016, scomparso il 2 ottobre 2019. Era malata da tempo e dopo la morte del marito le sue condizioni erano ulteriormente peggiorate. Adriana Spazzoli era forlivese e si era sposata con Squinzi nel 1971 a Bertinoro.

La notizia è apparsa sull’account Twitter di MapeiSport. «La dottoressa Adriana #Spazzoli è tornata al fianco del dottor Giorgio #Squinzi. Non smetteremo di “pedalare” anche per lei, che insieme al marito ha guidato #Mapei SpA e ognuno di noi con carisma, competenza, rigore, passione e umanità. Che riposino in pace, insieme»

Adriana Spazzoli era inoltre presidente della Fondazione Sodalitas, il volontariato di impresa: «Innovazione, sostenibilità, attenzione alle persone e presenza forte nella comunità sono i valori condivisi dalle aziende aderenti a Fondazione Sodalitas», aveva dichiarato in occasione della nomina.