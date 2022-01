Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

E’ Matera la città più accogliente al mondo e dove andare o (ritornare) nel 2022. A metterla in cima alla classifica sia per le sue celebri meraviglie architettoniche sia per le sue bellezze naturali incontaminate, è la decima edizione dei Traveller Review Awards di Booking.com, la principale piattaforma di viaggi digitali al mondo. Il colosso delle prenotazioni per redigere la sua classifica ha attinto a ben 232 milioni di recensioni verificate di viaggiatori reali.

Matera, meraviglia dell’Italia meridionale

Ha fatto da sfondo a film di successo con le sue abitazioni scavate nella roccia tanto da essere anche uno dei siti Patrimonio Mondiale dell’UNESCO più visitati in Italia. Non solo. Matera, questa meraviglia dell’Italia meridionale, è anche una di quelle città che offre un’ esperienza di viaggio memorabili a livello mondiale. Ecco perchè è in cima alla lista delle città più accoglienti del mondo nel 2022. Nella città di Matera, tra gli alloggi disponibili con un punteggio medio molto alto (9.9) ricevuto dagli ospiti, ci sono ad esempio l'h-sa GUEST HOUSE e La Casa dei Nonni.

Matera

Città e regioni più accoglienti nel mondo

Dietro Matera, nella classifica delle città più accoglienti al mondo nel 2022 a livello globale si piazzano Bled in Slovenia, Taitung in Taiwan al quarto posto Nauplia Nafplio in Grecia. Quinto posto per Toledo, in Spagna e poi Monte Verde in Brasile, Bruges in Belgio, Nusa Lembongan in Indonesia chiudono al nono e al decimo posto rispettivamente Ponta Delgada (Azzorre) in Portogallo e Hoi An in Vietnam. A livello globale sono state premiate anche le regione più accoglienti del 2022, estese su sei continenti e che includono la contea di Taitung (Taiwan), la Tasmania (Australia) e la Nuova Scozia (Canada) . Al primo posto c’è la Gorenjska in Slovenia, seguita dalla Contea di Taitung in Taiwan e al terzo posto dalla Tasmania in Australia.

Città e regioni più accoglienti a livello locale

Sesto Pusteria in Alto Adige, Arabba in Veneto, Manarola, secondo paese delle Cinque Terre in Liguria sono le tre città che a livello locale sono giudicate le più accoglienti. Seguono poi Valdobbiadene,Colfosco, Termeno, Vipiteno, Appiano sulla Strada del Vino, Brunico e Tirano. Tra le regioni più accoglienti si piazzno invece, sempre per il pubblico italiano,subito dopo la Basilicata, il Trentino Alto Adige e la Valle d'Aosta.

Toledo, Spagna

Appartamenti in cima alle preferenze di chi viaggia

Per il quinto anno consecutivo, gli appartamenti occupano il primo posto nei Traveller Review Awards 2022 come tipologia di struttura più premiata a livello globale, con 561.843 partner riconosciuti per il loro impegno. Al secondo posto arrivano gli hotel con 172.530 strutture premiate, seguiti dalle case vacanze (148.962), dagli affittacamere (98.466) e dai B&B (79.859). Quando si tratta di case, appartamenti e altri posti unici in cui soggiornare, l’Italia guida la classifica con il maggior numero di strutture premiate (144.658), seguono Spagna (83.654), Francia (79.278), Croazia (57.629) e Germania (56.977) che completano la cinquina. Anche a livello locale nella top 3 delle tipologie di alloggio preferite dagli italiani troviamo gli appartamenti (66.457), i B&B (27564) e le case vacanze (21425)