E-mobility e idrogeno tra le priorità di Berlino

Tra le priorità il patto di coalizione ha inserito il fondo di investimento per le future tecnologie e ha deciso che «la Germania userà il denaro europeo del Development and Resilience Facility, così come quello del Transition Fund per i progetti del pacchetto economico del futuro (finanziati anche dal Governo federale) e per attuare gli impegni del Patto Strutturale e di Rafforzamento delle Regioni Carbonifere». Il Transition Fund andrà quindi in aiuto dei Länder più colpiti dalla decarbonizzazione. Il processo, che verrà completato per gradi entro il 2038, disciplina la conversione delle centrali elettriche alimentate a carbone e i risarcimenti per i gruppi energetici. È previsto il “rafforzamento strutturale” delle Regioni dove si concentra la produzione di tale combustibile, ossia Renania settentrionale-Vestfalia, Sassonia-Anhalt e Sassonia.

Un altro capitolo per il quale Berlino attingerà ai fondi della Recovery and Resilience Facility è la riconversione degli impianti di condizionamento negli edifici pubblici e privati (per un totale di 500 milioni). Verrà inoltre varata una riforma della burocrazia e dell’apparato amministrativo per renderlo più efficiente.

Ma sono i progetti dello “Zukunftspaket” (pacchetto del futuro) contenuto nella manovra straordinaria di giugno, fortemente improntata alla sostenibilità, il cuore dell’intervento tedesco post pandemia. Insieme a misure contingenti di aiuto a imprese e famiglie, la manovra ha destinato 50 miliardi di euro (su 130 totali) agli investimenti per il futuro, tra i quali spiccano: la e-mobility, con il raddoppio da 3mila a 6mila euro del bonus per l’acquisto di vetture elettriche; i finanziamenti agevolati per ricerca e sviluppo; gli aiuti per la conversione delle flotte pubbliche e private a combustibili verdi e per l’espansione della rete ferroviaria di Deutsche Bahn. Nel capitolo transizione energetica, a protezione del clima, ci sono fondi per la tecnologia dell’idrogeno (9 miliardi di euro). Gli investimenti in innovazione digitale prevedono la creazione di un network europeo competitivo di intelligenza artificiale; la costruzione di almeno due computer quantistici; lo sviluppo di una rete nazionale 5G entro il 2025 e di nuove tecnologie come il 6G.

Una strategia a tutto campo che colloca la Germania, presidente di turno della Ue, alla testa dello sforzo di trasformare questa crisi in opportunità. «L’Europa sembra l’unico continente in grado di muoversi verso una concreta sostenibilità - commenta Svenja Bartels, partner dello studio legale tedesco Rödl & Partner - il pacchetto della Germania è molto importante, come richiede il momento importante che stiamo vivendo».