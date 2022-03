È il momento di liquidare le azioni e consolidare, oppure di incrementare?

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Leggo un vostro articolo che mostra la velocità di recupero dei mercati analizzando la storia di eventi bellici passati. La mia riflessione è la seguente: in tanti anni che seguo i consigli del consulente riscontro che i miei risparmi non crescono (a differenza dell'inflazione); è vero che nei momenti in cui c'è tempesta si consiglia sempre di non muoversi, ma quando le cose vanno bene non arriva mai il consiglio di liquidare e consolidare, anzi di solito si incrementa. Il mio consulente consiglierebbe...