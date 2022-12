È il momento di siglare un accordo commerciale con i Paesi del Mercosur

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel mondo multipolare in cui viviamo, sempre più pericoloso e imprevedibile, le relazioni commerciali rimangono di importanza fondamentale. Ma non possono essere separate dalla geopolitica. Molti europei hanno creduto che potessero esserlo, ma la guerra russa contro l’Ucraina ha messo in luce i rischi derivanti dalla dipendenza dell’Unione europea dal gas russo.

Se l’Ue vuole essere riconosciuta come un vero attore geopolitico, non sarà sufficiente rafforzare la nostra unità interna. Dobbiamo ricalibrare la nostra bussola strategica, utilizzando i nostri strumenti politici ed economici in modo più coerente e identificando non solo i rischi, ma anche le opportunità. Per questo motivo ho sostenuto fin dall’inizio del mio mandato che l’Europa deve approfondire i legami con i Paesi dell’America Latina e dei Caraibi.

Per fare il salto di qualità necessario, dovremo rafforzare il dialogo politico ai massimi livelli.

Ma per garantire la credibilità dei nostri sforzi, dobbiamo anche completare l'aggiornamento degli accordi di associazione esistenti con il Messico e il Cile, firmare l’accordo negoziato post-Cotonou con la comunità dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, ratificare l’accordo di associazione

con i Paesi dell’America Centrale e finalizzare l’accordo Ue-Mercosur.

Sebbene il commercio svolga un ruolo importante in tutte queste intese, nessuna può essere considerata solo come un

accordo commerciale. L'accordo con il Mercosur è il più complesso lo stiamo negoziando da

oltre due decenni.

Durante una visita in Sud America il mese scorso, ho avuto l’opportunità di incontrare i leader di Argentina, Paraguay e Uruguay che attualmente detiene la presidenza di turno del Mercosur. Più di recente, mi sono congratulato con il presidente eletto del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva per la sua vittoria. In tutte queste conversazioni, l’accordo Ue-Mercosur è stato in primo piano. Ho cercato di assicurare a tutti a questi leader che c’è una volontà politica molto forte di finalizzare un accordo reciprocamente vantaggioso.