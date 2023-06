È morta Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi. Mattarella: profondo cordoglio

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Con enorme dolore, il Presidente Romano Prodi, insieme ai suoi figli Giorgio, Antonio e a tutta la sua famiglia, annuncia che oggi, all’improvviso, si è spenta sua moglie, Flavia Franzoni».

È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa dell’ex presidente del Consiglio.

Flavia Franzoni aveva 76 anni, è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna. Insieme al marito ha partecipato, nel 1996, alla campagna elettorale per le politiche, vinte poi dall'Ulivo.

Appena si è diffusa la notizia sono fioccate le testimonanze di vicinanza e affetto nei confronti di Romano Prodi. Tra i primi messaggi quello del capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha espresso a Romano Prodi il proprio profondo cordoglio e i suoi sentimenti di vicinanza per la scomparsa della moglie signora Flavia Franzoni. Anche le altre cariche dello Stato hanno fatto pervenire i loro messaggi di cordoglio, dal presidente del Senato Ignazio La Russa a quello della Camera Lorenzo Fontana. «La mia più sentita vicinanza a Romano Prodi per la scomparsa della moglie Flavia. Un abbraccio e un pensiero alla famiglia e a tutti i suoi cari» è il messaggio consegnato dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sui social.

«Ha saputo coniugare l’impegno sociale in contenuti e viceversa». Così il vicepresidente Cei, inviato dal Papa in Ucraina, cardinale Matteo Zuppi a margine della presentazione del volume “Dal concilio al web” che si tiene all’Università LUMSA di Roma, commenta la notizia della morte di Flavia Franzoni, moglie dell’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi. Zuppi esprime «grande dispiacere» dicendo di aver sperimentato in «tantissime occasioni la sua sensibilità. Dovevamo vederci per parlare per l’impegno per la pace -aggiunge Zuppi-. Vicinanza a Romano Prodi e alla sua famiglia. Non è stata solo la donna di Romano Prodi, è stata molto di più. Ha saputo coniugare impegno familiare e sociale».