È morta a Roma Silvia Tortora, figlia di Enzo

Giornalista per tv e carta stampata, Silvia Tortora (nata a Roma il 14 novembre 1962) è morta questa notte in una clinica romana a 59 anni. Figlia del noto giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora e della sua seconda moglie Miranda Fantacci, ha lavorato con Giovanni Minoli a Mixer e poi a “La storia siamo noi”, realizzando una serie di grandi interviste.e dal 2004, sempre con Minoli, al programma ’La storia siamo noi’. Per questo programma ha realizzato varie puntate riguardanti Mia Martini, Renato Vallanzasca, Il Terremoto a San Giuliano di Puglia, Francesco Totti, Vendute (storia di baby prostitute), C’era una volta Portobello, Corrado (il grande inventore della Corrida), La prima vittima (storia di Luigi Calabresi), e Non ci resta che Benigni (storia del comico toscano).

Enzo Tortora con le figlie Gaia e Silvia a Milano, 15 settembre 1986. (ANSA)

A partire da giugno 2009 ha condotto Big insieme ad Annalisa Bruchi, in onda su Rai 3. Ha lavorato al settimanale Epoca dal 1988 al 1997. Nel 1999 ha vinto il nastro d’argento al Festival di Taormina come “migliore soggetto cinematografico” con il film di Maurizio Zaccaro, ’Un uomo perbene’. Nel 2002 ha curato il libro ’Cara Silvia’, edito da Marsilio, che raccoglie le lettere che il padre Enzo le scrisse dal carcere. Nel 2006, sempre con Marsilio, ha pubblicato ’Bambini cattivi’. Era sposata dal 1990 con l’attore francese Philippe Leroy, dal quale ha avuto due figli. Philippe e Michelle.