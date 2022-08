I familiari di Rosa Russo Iervolino: «È viva e in salute»

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

La notizia che si è diffusa in mattinata della morte di Rosa Russo Iervolino, ex ministro ed ex sindaco di Napoli, “è assolutamente infondata”. Lo fanno sapere i familiari aggiungendo che “è a casa, serena e in salute”.

La notizia, poi smentita della morte a Roma, si era diffusa in mattinata, ripresa anche da autorevoli esponenti politici.

Rosa Russo Iervolino, prima donna a ricoprire l’incarico di ministro degli Interni e di sindaco di Napoli, la sua città natale. Il prossimo 17 settembre compirà 86 anni.

È stata parlamentare dal 1979 al 2001 tra la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ricoprendo vari incarichi parlamentari, svolgendo il ruolo di Ministra per gli affari sociali dal 1987 al 1992, Ministra della pubblica istruzione dal 1992 al 1994 e Ministra dell’interno nel governo D’Alema I, la prima donna ad essere a capo del Viminale.

È stata anche sindaco di Napoli per 10 anni, dal 2001 al 2011.