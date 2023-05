È morta Tina Turner, leggenda della musica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Tina Turner è morta all’età di 83 anni. Lo ha annunciato il suo portavoce, secondo quanto riporta Sky News. «Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello».

L’inarrestabile cantante e interprete teatrale che ha collaborato con il marito Ike Turner per una serie di dischi di successo e spettacoli dal vivo negli Anni 60 e 70 ed è sopravvissuta al suo matrimonio per trionfare nella mezza età con “What’s Love Got to Do With It”, è morta a 83 anni. Era diventata cittadina svizzera dieci anni fa.



Loading...

Nata con il nome di Anna Mae Bullock in un ospedale del Tennessee, aveva trascorso i suoi ultimi anni in una tenuta sul lago di Zurigo. Fisicamente maltrattata, emotivamente devastata e finanziariamente rovinata dalla sua relazione ventennale con Ike Turner, è diventata una superstar da sola a 40 anni, in un momento in cui la maggior parte dei suoi coetanei era in declino, ed è rimasta una delle principali attrazioni per i concerti degli anni successivi.

Addio Tina Turner Photogallery28 foto Visualizza

Con ammiratori che vanno da Beyoncé a Mick Jagger, Turner è stata una delle intrattenitrici di maggior successo al mondo, nota per un nucleo di brani pop, rock e rhythm and blues: “Proud Mary”, “Nutbush City Limits”, “River Deep, Mountain High ,” e le hit degli Anni 80, tra cui “What’s Love Got to Do with It”, “We Don’t Need Another Hero” e una cover di “Let’s Stay Together” di Al Green.

I suoi marchi di fabbrica erano il suo contralto ringhiante, il suo sorriso audace e gli zigomi forti, la sua tavolozza di parrucche e le gambe muscolose e veloci che non ha esitato a mostrare. Ha venduto più di 150 milioni di dischi in tutto il mondo, ha vinto 11 Grammy, è stata votata insieme a Ike nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1991 (e da sola nel 2021) ed è stata premiata al Kennedy Center nel 2005, con Beyoncé e Oprah Winfrey tra coloro che la lodano. La sua vita è diventata la base per un film, un musical di Broadway e un documentario della HBO nel 2021 che ha definito il suo addio pubblico.