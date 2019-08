Addio a Toni Morrison, grande scrittrice «guerriera»

3' di lettura

Prima afroamericana a ricevere, nel 1993, il premio Nobel per la letteratura, la grande scrittrice Toni Morrison, autrice di 11 romanzi e diverse raccolte di saggi e libri per bambini, è morta questa notte nel Bronx, al Montefiore Medical Center, per le complicanze di una polmonite. Lo ha fatto sapere il suo editore, Alfred A. Knopf.

Impegnata contro il razzismo dal suo intenso esordio L’occhio più azzurro (1970, Frassinelli) fino alla morte, ha sempre rivendicato la natura politica della sua arte («Ritengo che l'arte migliore sia politica, e che si debba riuscire a renderla al contempo indubbiamente politica e irrevocabilmente bella» ha scritto) ed è riuscita a trasformare la lotta contro la discriminazione in letteratura, lo studio degli effetti e delle cause del razzismo in un’inedita e indimenticabile analisi dell’essere umano.

«Quando ho iniziato - aveva dichiarato in una recente intervista all’Observer a proposito della sua vocazione e delle sue preoccupazioni - c’era una sola cosa di cui volevo scrivere, e cioè la vera devastazione che provoca il razzismo sulle persone più vulnerabili, sull’unità più indifesa della società, la donna nera e il suo bambino».

E così ha fatto nei suoi numerosi, splendidi e poetici romanzi, fino all’ultimo pubblicato, che si intitola appunto, Prima i bambini (2015, Frassinelli). Una storia spietata, ma non disperata. Ancora, questa straordinaria scrittrice guerriera, si stava dedicando a perseguire questo obiettivo: a proposito del romanzo cui stava lavorando aveva dichiarato «Mi emoziona esplorare l'educazione di un razzista – come passa un individuo da un grembo non razziale al grembo del razzismo»

Nata a Lorain, piccola cittadina siderurgica nell’Ohio, con il nome di Chloe Ardelia Wofford, era la seconda di quattro fratelli di una famiglia operaia originaria dell'Alabama. Borista, si è laureata in Letteratura nel 1953 alla Howard University, l’università per gli afroamericani dove tuttavia gli studenti si suddividevano in base al tono di nero della pelle, quella scala di toni sempre più chiari che, come lei stessa ha descritto più volte, saliva di pari passo con la classe sociale. Ha ottenuto poi un master alla Cornell University con una tesi su Virginia Woolf e William Faulkner centrata sul tema del suicidio .