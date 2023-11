È morto a 99 anni Charlie Munger, storico braccio destro di Warren Buffett

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Charlie Munger, amico e socio del grande investitore statunitense Warre Buffett, è morto in un ospedale della California all’età di 99 anni. Berkshire Hathaway, che Munger aveva contribuito a rendere una superpotenza degli investimenti, ha detto che l’anziano uomo d’affari è mancato martedì mattina in ospedale, poco più di un mese prima del suo centesimo compleanno.

«Berkshire Hathaway non avrebbe potuto essere costruita fino al suo status attuale senza l’ispirazione, la saggezza e la partecipazione di Charlie», ha dichiarato Buffett in una nota. Il famoso investitore ha anche dedicato parte della sua lettera annuale agli azionisti della Berkshire all’inizio di quest’anno a un omaggio a Munger, che è stato la “cassa di risonanza” di Buffett per gli investimenti e le decisioni aziendali, contribuendo a guidare per più di cinquant’anni la società di cui è stato per lungo tempo vicepresidente.

Loading...

Munger utilizzava una sedia a rotelle per spostarsi da diversi anni ma era rimasto mentalmente acuto. Ciò è emerso mentre ha risposto per ore alle riunioni di Berkshire e del Daily Journal Corp. all’inizio di quest’anno, e in recenti interviste su un podcast sugli investimenti e anche con The Wall Street Journal e CNBC.

Munger preferiva rimanere in disparte e lasciare che Buffett fosse il volto di Berkshire, e spesso minimizzava il suo contributo allo straordinario successo dell’azienda ma “l’oracolo di Omaha” ha sempre attribuito a Munger il merito di averlo spinto oltre le sue prime strategie di investimento di valore ad acquistare grandi aziende a buoni prezzi come See’s Candy.

«Charlie mi ha insegnato molto sulla valutazione delle imprese e sulla natura umana», ha affermato Buffett nel 2008.