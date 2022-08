È morto Archie Battersbee, il 12enne tenuto in vita dalle macchine

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Archie Battersbee, il ragazzo britannico di 12 anni con danni cerebrali irreversibili dopo un incidente, al centro di una battaglia legale sull’opportunità di continuare il suo sistema di supporto vitale, è morto sabato in ospedale.



I genitori di Archie Battersbee si sono appellati senza successo ai tribunali britannici e alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) contro l’interruzione del supporto vitale.

Loading...

Inoltre, non sono riusciti a convincere i tribunali ad autorizzare il trasferimento di Archie in un hospice per gli ultimi giorni di vita. I medici che hanno in cura Archie in un ospedale di Londra hanno dichiarato che continuare con il supporto vitale non sarebbe stato nel suo interesse e che il trasferimento del ragazzo in un hospice avrebbe potuto peggiorare la sua situazione.

Il bambino era incosciente da quando, ad aprile, si era ferito nella casa di famiglia nell’Essex, a est di Londra. «Sono la mamma più orgogliosa del mondo, è un bambino così bello e ha lottato fino alla fine», ha dichiarato Hollie Dance, madre di Archie, ai giornalisti fuori dall’ospedale.