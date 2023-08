È morto Bob Barker, storico conduttore di «Ok il prezzo è giusto» negli Stati Uniti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bob Barker, uno dei più noti personaggi della televisione statunitense per mezzo secolo per aver condotto il popolare game show «Ok il prezzo è giusto» per 35 anni è morto all’età di 99 anni. Il suo addetto stampa ha dichiarato che Barker è morto sabato mattina.

Barker ha condotto «The Price Is Right» dal 1972 al 2007. Ha vinto 19 Daytime Emmy Award, il massimo riconoscimento televisivo statunitense, ed è stato noto anche per una memorabile interpretazione comica di se stesso nel film di successo del 1996 «Happy Gilmore», picchiando un personaggio interpretato da Adam Sandler.