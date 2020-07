È morto Carlo Flamigni, ginecologo, padre della fecondazione assistita Una vita dalla parte dei diritti delle donne. L’annuncio su Facebook del figlio: “Ciao papà, speravo che questo momento non arrivasse mai”

Una vita dalla parte dei diritti delle donne. L'annuncio su Facebook del figlio: "Ciao papà, speravo che questo momento non arrivasse mai"

È morto Carlo Flamigni, ginecologo, padre della fecondazione assistita, figura di riferimento in Italia e all'estero sulle tecniche di procreazione assistita e sulla fertilità. Aveva 87 anni. Su Facebook lo annuncia il figlio, Carlo Andrea: “Ciao papà, speravo che questo momento non arrivasse mai, il dolore è grande almeno quanto il bene che ti ho voluto... ma un giorno ci rivedremo prof”.

Originario di Forlì, si era laureato in medicina e chirurgia all’Università di Bologna nel 1959, specializzandosi in seguito in ostetricia e ginecologia. Nella città aveva poi continuato la propria carriera accademica come docente. È stato direttore della Clinica ostetrica e ginecologica dell’Università dal 1994 al 2001. È stato membro del Comitato nazionale di bioetica dal 1990 al 2017 ed era socio onorario della Consulta di bioetica e membro del Comitato di etica dell'Università Statale di Milano. Autore di numerosi libri, tra cui Avere un bambino (Mondadori, 2001), La procreazione assistita (Il Mulino, 2002), La Fecondazione Assistita dopo dieci anni di legge 40. Meglio ricominciare da capo! (Ananke, 2014).

Ateo dichiarato e laico convinto, si è sempre battuto per i diritti delle donne, a cominciare dall’aborto. E anche sulla Legge 40 che vieta la fecondazione eterologa aveva una posizione dalla parte delle donne: «Quella norma è stata fatta per suggellare un'alleanza

politica, sulla pelle della gente che soffre», aveva dichiarato quando la Consulta era intervenuta sulla legge nel 2015. La moglie, la sociologa Marina Mengarelli Flamigni ne ha raccontato le battaglie in un recente libro per Pendragon: Diritti che camminano. Uno sguardo sui diritti civili in Italia dal 1968 ad oggi attraverso gli occhi di Carlo Flamigni.

Sarà allestita domani, lunedì 6 luglio, dalle 14 alle 19 e poi martedì 7 luglio, dalle 7 alle 14, presso l'ospedale di Forlì la camera ardente per Flamigni, morto nella città romagnola dove viveva da oltre 15 anni insieme alla moglie, dopo una breve malattia. Lascia due figli, avuti da moglie precedente.