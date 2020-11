Morto Diego Maradona, il «pibe de oro» del calcio mondiale

Una carriera straordinaria

Diego Armando Maradona è stato uno dei più grandi calciatori della storia. È stato il capitano della nazionale argentina vincitrice del campionato del mondo 1986, soprannominato El Pibe de Oro (”il ragazzo d'oro”). In una carriera da professionista più che ventennale ha militato nell’Argentinos Juniors, nel Boca Juniors, nel Barcellona, nel Siviglia, nel Newell's Old Boys ma, soprattutto, nel Napoli con cui ha vinto due scudetti legando indissolubilmente il suo nome a quello della città e del popolo partenopeo. Con la nazionale argentina ha partecipato a quattro Mondiali (1982, 1986, 1990 e 1994) mentre condivide con Pelé il premio ufficiale FIFA come Miglior giocatore del XX secolo.

Le due sospensioni

Tra le figure più controverse della storia del calcio per la sua personalità eccentrica dentro e fuori il campo, fu sospeso due volte dal calcio giocato per differenti motivi: una volta per uso di cocaina nel 1991 e un'altra volta per positività ai test antidoping, al mondiale degli Stati Uniti 1994 (per uso di efedrina, sostanza non legale spesso usata per perdere peso).

CT dell'Argentina per un breve periodo alla fine degli anni duemila, dopo il suo ritiro ufficiale dal calcio nel 1997, Maradona ha subito un aumento eccessivo di peso e le conseguenze della dipendenza dalla cocaina, dalla quale si era liberato dopo lunghi soggiorni in centri di disintossicazione.

Le reazioni commosse in tutto il mondo

La foto di Diego Maradona che bacia la coppa del Monda e la scritta Eterno. La federcalcio argentina, sul suo profilo Twitter piange la scomparsa della sua “leggenda”. “L'Associazione di football argentino, attraverso il suo presidente, Claudio Tapia, manifesta il suo profondo dolore per la scomparsa della nostra leggenda, Diego Armando Maradona. Sarai sempre nei nostri cuori”, si legge nel post.

