È morto Eduard Limonov, scrittore e attivista reso celebre da Emmanuel Carrère

Eduard Limonov (Afp)

È morto lo scrittore e militante politico Eduard Limonov. Ad annunciarlo è stato il suo partito con una nota diffusa da Interfax.

Nato 77 anni fa, al secolo Eduard Veniaminovich Savenko, lo scrittore, poeta e attivista politico da tempo era ricoverato in ospedale. Autore dalla scrittura corrosiva e fiammeggiante, il suo libro più famoso è “It’s me Eddie”, che ha per protagonista un immigrato russo a New York.

Fondatore del partito L’Altra Russia e avversario del presidente Valdimir Putin, aveva combattuto nella guerra della Ex Jugoslavia al fianco dei serbi.

Celebre grazie a Emmanuel Carrère

A renderlo celebre in tutto il mondo il romanzo di Emmanuel Carrère, Limonov.



«È rimasto in contatto fino all'ultimo momento, ha parlato, potevamo scrivergli», ha detto lo scrittore e deputato Serghei Shargunov, senza indicare la causa della morte. Le informazioni sulla morte dello scrittore sono state confermate anche dal suo assistente.