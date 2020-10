È morto Enzo Mari, maestro del design italiano, aveva 88 anni Proprio poco fa, il 17 ottobre, è stata inaugurata una mostra a lui dedicata alla Triennale di Milano. Si è spento a causa del Covid-19

(GettyImages)

«Ciao Enzo. Te ne vai da Gigante». Così il presidente della Triennale di Milano Stefano Boeri ha scritto su Facebook stamane alla notizia della morte del designer Enzo Mari. Proprio due giorni fa, il 17 ottobre, è stata inaugurata nell’istituzione milanese una grande mostra a lui dedicata dal titolo “Enzo Mari curated by Hans Ulrich Obrist” (con curatela di Francesca Giacomelli, fino al 18 aprile 2021). Il maestro aveva 88 anni, è morto a causa del Covid-19.

Dalla mostra alla Triennale di Milano: Proposta per un'autoprogettazione, 1973 (courtesy Private collection, photo: Timor Pelz)

La vita di un maestro del design italiano

Progettista, artista, critico e teorico, Enzo Mari (nato a Cerano in provincia di Novara nel 1932) ha vinto cinque volte il Compasso d'Oro (compreso quello alla carriera nel 2011), è stato inserito nel ristretto novero dei Royal Designers for Industry dalla Royal Societyof Arts di Londra e ha ricevuto una laurea honoris causa in Disegno industriale dal Politecnico di Milano (2002) e una in Arti visive dall'Accademia di Belle Arti di Brera (2015). Ha insegnato in diverse scuole di design e architettura, partecipato a esposizioni in tutto il mondo, dal Louvre al MoMA.

Timor, 1967 (courtesy Danese Milano)

Oggi iconici

Enzo Mari ha sempre vissuto a Milano dove si è formato come artista. La sua opera spazia dal design alla pittura, dalla grafica all'allestimento. È stato docente e attivista politico, ha teorizzato l’autoprogettazione, attuale anche nel dibattito contemporaneo, e ha lavorato sulla poetica delle forme e un coerente utilizzo dei materiali. Tra i suoi pezzi più famosi il puzzle 16 animali per Danese Milano in rovere, disegnato nel 1957: è ancora in produzione (tiratura di 200 pezzi l’anno) come pure i 16 pesci. Per il marchio di Pregnana Milanese ha realizzato oggetti che sono pietre miliari della storia del design come i calendari perpetui Timor (1967) e Formosa (1967) o i vasi Bambù (1968-69 rieditati nel 2015).

La serie della natura: N°1: La Mela (con Elio Mari) (courtesy Danese Milano)

Le serigrafie Uno, la mela e Due, la pera (1963) sono state recentemente riproposte nella linea di taccuini Serie della Natura nati da una collaborazione tra Danese e Pigna.