È morto Essebsi, traghettatore della transizione democratica tunisina

Le due grandi sfide: terrorismo islamico ed economia.

Dopo una serie di esperimenti politici mal gestiti, arrivarono le elezioni parlamentari del 2014. Il partito fondato da Essebsi si aggiudicò 85 seggi su 217. Ennahda ne raccolse solo 69. Nelle successive elezioni presidenziali, Essebsi fu eletto presidente della Repubblica. E si trovò subito a che fare con due gravissimi attentati. Quello avvenuto nel marzo 2015 al museo nazionale del Bardo, dove persero la vita 24 persone tra cui 21 turisti (quattro erano italiani). E l’altro, avvenuto solo tre mesi dopo sulla spiaggia di Sousse, dove un terrorista, addestrato in Libia nelle file di formazioni vicine all’Isis, trucidò a colpi di arma da fuoco 38 persone, in gran parte turisti occidentali. Il successivo crollo del turismo, settore strategico in Tunisia, che esacerbò la crisi economica già in corso, mise il Paese a dura prova. Le tensioni sociali stavano minacciandone la stabilità.

Le riforme a favore delle donne

In un Paese sempre più polarizzato, occorreva raffreddare gli animi e provare a riconciliarli. Da politico pragmatico qual era , Essebsi contribuì alla formazione di governi di unità nazionale, in cui convivevano, obtorto collo, il suo partito ed Ennadha.

Non solo. Essebsi si rese protagonista di una serie di riforme a favore delle donne. Durante la sua presidenza prese vita, grazie al suo sostegno, l’abrogazione dell’art. 227 bis del codice penale tunisino, che permetteva ai maschi tunisini di evitare la condanna per stupro sulla donna minore di 15 anni nel caso l’avessero sposata. Sempre sotto di lui fu approvata una legge che finalmente consentiva alle donne tunisine di sposare uomini non musulmani.

Una longeva carriera politica

La longeva carriera politica di Essebsi finisce dunque oggi, a 92 anni. Ed abbraccia oltre 60 anni di storia. Già da adolescente, a soli 15 anni era entrato in contatto con la sezione giovanile del Neo-Dustur, il movimento indipendentista tunisino che operava in clandestinità. In politica entrò ufficialmente subito dopo l’indipendenza dalla Francia, nel 1956. Quando, nel 1957, Habib Bourguiba divenne il primo Presidente della Repubblica tunisina, Essebsi lavorò come suo stretto consigliere. Successivamente ricoprì incarichi importanti, tra cui direttore della Sicurezza Nazionale, Ministro dell’Interno, Ministro degli Esteri, e poi della Difesa. Negli anni 80, in aperta polemica con Bourguiba, Essebsi si ritirò dalla vita politica, tornando a svolgere la professione di avvocato. Ma quando, nel 1987, Bourguiba venne destituito con un colpo di stato o dal generale Zine El-Abidine Ben Ali, Essebsi fu prima nominato ambasciatore in Germania e poi presidente della Camera. Sette anni dopo, nel 1994, si ritirò nuovamente dalla vita politica per poi riemergere nel 2011.

La decisione di voler farsi da parte

Nonostante fosse ancora in forma, e capace, a inizio anno, di intrattenere la platea dei suoi sostenitori per 40 lunghi minuti con un discorso a braccio, Essebsi aveva compreso che la sua carriera doveva necessariamente volgere al termine. E, da scaltro politico qual era, scelse il momento opportuno per comunicarlo. Quando l’anziano presidente algerino Abdelaziz Bouteflika, al potere del 1999 e incalzato da oceaniche proteste popolari, annunciò le sue dimissioni, quattro giorni dopo Essebsi annunciò: «Penso che non mi presenterò. Bisogna fare largo ai giovani».

Le elezioni di cui parlava sono quelle che si terranno il prossimo ottobre. I tunisini voteranno per il rinnovo del Parlamento e per scegliere il nuovo presidente della Repubblica. Sarà un passaggio cruciale per la Tunisia. La sola democrazia uscita dal terremoto delle primavere arabe .